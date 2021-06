Tréner Zima si pochvaľuje inteligentnú kabínu

Taktiež ho teší progres šikovného Patrika Gahíra.

11. jún 2021 o 15:26 Martin Kilian ml.

Zapáčilo sa mu, akú taktiku ušil Thomas Tuchel s Chelsea vo finále Ligy majstrov a ako v Liverpoole pracuje Klopp. Jednému z najmladších tímov v celom regióne káže pracovitý herný štýl s akcentom na nabehané kilometre, ktoré najväčšmi zbierajú Michal Zrubec a Dávid Hamar.

Práve akási nemecká zodpovednosť diktovaná trénerom ROMANOM ZIMOM (42) sa neraz prevteľuje do výkonov futbalových Vrábeľ, ktoré v žiadnej z predošlých deviatich sezón nefinišovali tabuľkovo lepšie než piati, ale dnes sa vyhrievajú na druhom mieste a tri kolá pred koncom majú prvú priečku plne vo svojich rukách.

Predvojom treťoligového finále (vonku Myjava, doma Beluša) bude nedeľná bitka s Imeľom, ktorý príde otestovať domácu neporaziteľnosť béčka FC ViOn.

V Novom Meste nad Váhom prišla v sobotu iba druhá prehra v sezóne. Ako ju komentujete?

V úvode sme nevyužili dve-tri gólové šance, pri lepšom riešení situácií by ich bolo aj viac, ale boli sme nedôslední a málo odvážni. Do toho prišlo vážne zranenie Londáka, ktoré ma mrzí viac než prehra. Potom sa hra vyrovnala, domáci skórovali po našej chybe na kraji obrany. V druhom polčase sme boli sebavedomejší a uzavreli súpera na jeho polovici, ale nedostali sme sa do vážnejšej šance. V závere sme na strane prehrali dva súboje a druhýkrát inkasovali. Mihálik znížil a Švajlen ešte mal šancu, ale nevyšlo to. Odklonilo sa od nás šťastie, ktoré sme mali v niektorých predošlých zápasoch.

Doma ste stále neporazení a Imeľ vonku vyhral iba raz. Čo musíte v nedeľu od 17.00 h robiť lepšie než naposledy?

Očakávam väčšiu dravosť a rýchlejšie rozhodovanie sa. Stále chalanov nabádam, nech sa neboja prevziať zodpovednosť. V zostave budú zmeny, Londák je zranený a Hitka má päť žltých kariet. Imeľ považujem za náročného protivníka, ako každého súpera si ho v týždni pozrieme na videu.

Čím si vysvetľujete, že vaši hráči sú aj po 12. kole v popredí tretej ligy?

Spravila sa dobrá a inteligentná kabína. Chlapci ťahajú za jeden povraz, majú odhodlanie, kvalitu a progres, prístup ku tréningom a zápasu. Zlepšujú sa aj v chápaní a plnení taktických úloh. Mladých dopĺňajú skúsení domáci hráči. Chcú sa posunúť, a to je dôležité. Majú to v hlave usporiadané. V podstave všetci hráči majú vzťah ku regiónu, veď aj Marek Švajlen z Topoľčian má korene v akadémii PFA.

Od niektorých mladíkov sa líderské výkony vzhľadom na vek či kvalitu už očakávali, progres 19-ročného stredopoliara Patrika Gahíra je však príjemným prekvapením. Ako vnímate jeho výkony?

Než prišiel, mal som informácie o jeho kvalite. Po pár zápasoch ju začal ukazovať. Vie uhrať situácie pod tlakom, má výborný prehľad i prvý dotyk, samozrejme, má aj čo zlepšovať, nabádam ho, nech spevní a nech získava ešte viac lôpt. Som presvedčený, že ak bude na sebe tvrdo makať, posunie sa vyššie. A možno to ani nepotrvá dlho.

Najbližší program Vrábeľ Imeľ (13.) – nedeľa 13. 6., 17.00 h (doma) Myjava (3.) – sobota 19. 6., 17.30 h (vonku) Beluša (1.) – nedeľa 27. 6., 17.00 h (doma)

