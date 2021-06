Koláče, diskotéky a alkohol nemusí. Emma už vie, prečo ju tréner brzdil

Zapletalová sníva o tom, že jej raz na veľkej akcii zahrajú hymnu.

11. jún 2021 o 8:45 Martin Kilian

V tohtoročných svetových tabuľkách vo svojej obľúbenej disciplíne figuruje na 18. mieste, z Európaniek je ôsma.

V tejto sezóne ju čakajú dva hlavné vrcholy - ME do 23 rokov (začiatkom júla v estónskom Talline) a olympiáda v Tokiu (23. 7. – 8. 8.), keďže pred týždňom splnila limit na 400 m cez prekážky.

Zo slovenských atlétov sú zatiaľ na OH kvalifikovaní traja (Zapletalová, Tóth, Morvay) a všetci traja, ako aj ich tréneri (Spišiak, Žňava), chodili do atletickej triedy na ZŠ Nábrežie mládeže.

Emma ZAPLETALOVÁ (21) je druháčka na UKF, kde študuje telesnú výchovu a ruštinu. Stretli sme sa pár hodín po zvládnutej skúške. „Bola z morfológie ruského jazyka. Ešte mám jednu pred sebou. Dúfam, že aj tá sa podarí na prvý pokus,“ vraví s úsmevom „Džema“.

Chceli mať z vás rodičia športovkyňu?

Áno, sme taká športová rodina. Keď som bola malá a mama videla, že rada pobehujem, zobrala ma na hádzanú.

V istý moment ste sa však rozhodli pre atletiku. Bol to dobrý ťah?

Určite. Ja som sa v atletike našla. Je to individuálny šport, v behu je všetko na mne a nikto to neovplyvní, ani spoluhráči, ani rozhodca. Je to môj výkon a nikto mi to nezoberie.

Ako vás objavil tréner Peter Žňava?

Našiel ma na školskej súťaži Hľadáme nových olympionikov. Postúpila som na celoslovenské finále tak, že som bola tesne druhá za jeho zverenkyňou, a tak si ma všimol. Potom nás ohlásil, či by som chcela potrénovať. Bola som tam s babkou, tá nebola veľmi za, preferovala hádzanú, ale neskôr doma s mamou sme to prebrali a zhodli sme sa, že to skúsim. A tak sa to celé začalo.

Prečo vám sedí disciplína 400 m cez prekážky?

Prekonať desať prekážok - je to výzva, adrenalín. To ma baví. Je to atraktívnejšie ako hladké behy.

Je niektorá z tých 10 prekážok kritická či prekliata?

V tejto sezóne som mala zaváhania na siedmej, ale najťažšia je desiata. Je to pár metrov do cieľa, človek už má toho dosť, tam treba byť najviac koncentrovaný a nezaváhať. Aj v Hengele pri limite som poslednú prekážku nezvládla ideálne.

Musím povedať, že ešte sa mi nepodarilo odbehnúť všetkých 10 prekážok bez chyby. Verím, že ten ideálny scenár raz nastane a bude z toho dobrý výsledok.

Čo ste dostali od Boha do vienka, ak ide o atletiku?

Keď sa tak na to pozriem konkrétnejšie, veľmi dobre mi idú laktátové tréningy.