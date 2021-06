Mladé fitnesky na stupňoch, úspech v Prahe

V Šuranoch sa prvýkrát po takmer roku a pol uskutočnili preteky pre mladých vyznávačov fitnesu.

11. jún 2021 o 23:23 Martin Kilian

Deň po M-SR dospelých sa konala pohárová súťaž s účasťou viac ako 70 detí z celého Slovenska.

Päť medailí, z toho tri najcennejšie, vybojovali členovia výpravy GymGol klubu Nitra pod vedením tréneriek Lívie Maťušovej, Eleonóry Červeňovej a Rebeky Maťušovej.

Výsledky GymGol klubu - do 8 rokov: 3. Laura Baková, 4. Lana Švelanová; do 10 rokov: 3. Nelka Poljačeková, 5. Sára Javrová; do 11 rokov: 6. Petra Kováčiková; do 12 rokov: 1. Emma Červeňová, 6. Izabela Lou Vega; do 13 rokov: 4. Dana Kováčiková, 6. Sarah Baková; do 15 rokov: 1. Paulína Bajerlová, 4. Nicol Ležáková; chlapci open: 1. Michal Müllner.

Prvé miesto si odniesla aj Laura Marenčáková v kategórii do 13 rokov. Reprezentuje IvetFit Nitra, pripravuje ju trénerka Iveta Chrťanová.

V pražskej BB aréne sa uskutočnili medzinárodné majstrovstvá Česka, súťažili tam aj pretekárky zo Slovenska a Chorvátska.

V kategórii fitness acrobatic do 9 rokov získala prvé miesto Melissa Feduzi zo Skill Labu Nitra. Vedie ju tréner Peter Pavelka a choreografiu pripravovala Klaudia Lendelová.