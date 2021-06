Chválil ho Jágr, pálili mu Sedinovci. Nitra má vďaka posile tandem, aký ešte nemala

14. jún 2021 o 9:47 Martin Kilian ml.

Keď bol s Jihlavou nečakane zlatý v prvej lige (2016), katapultoval sa do extraligy, keď bronzový (2019), za krásne zákroky proti Kladnu ho chválil aj protihráč-velikán Jaromír Jágr.

Len štyria brankári boli v roku 2011 draftovaní do NHL skôr než David Honzík. V sedemnástich v kempe Vancouveru vyvaľoval oči na slávnych Sedinovcov a Luongo, po kanadskej juniorke (na tie časy má krásne spomienky) chytal v siedmich českých kluboch, naposledy za Frýdek-Místek.

David Honzík má 189 centimetrov.

Teraz sa stane historicky ôsmym Čechom (prvým po piatich rokoch) v bránkovisku Nitry, ktorú podľa svojich slov poznal iba zbežne, trebárs z Rytmusovej pesničky.

„Dozvedel som sa, že Nitra ma chcela už vlani, ale nevyšlo to. Moja posledná sezóna nebola podľa mojich predstáv, odchytal som toho málo, trápilo ma trieslo, ale dnes som úplne fit. Ponuky z Česka pre mňa vôbec neboli zaujímavé. Potom sa ozvala Nitra. Páčilo sa mi priame jednanie majiteľov. Žiadne „poď k nám a uvidíme“, ale „chceme ťa“. Na rovinu mi povedali, že s O'Connorom sa pobijeme o bránku. Potrebujem novú výzvu a v zahraničí, takže som za to rád. Chcem ukázať, že to vo mne stále je,“ rozprával čoskoro 28-ročný David Honzík, ktorý si v českej extralige držal priemer pod troma gólmi na zápas a chytal ju za Karlove Vary, Spartu Praha a Litvínov.

„Vždy, keď naskočil do českej extraligy, nesklamal. A v prvej lige mal vynikajúce čísla. Pôsobil vo výborných kluboch v obrovskej konkurencii. Veríme, že vytvoríme veľmi dobrú brankársku dvojicu. Tak, ako v závere sezóny. S Mattom majú na to, aby patrili k najlepším v extralige,“ prezradil o posile Miroslav Kováčik, šéf HK.

Prezident HK Nitra Miroslav Kováčik.

Corgoni sa napokon dohodli aj s O'Connorom, a tak prvýkrát v histórii vstúpia do sezóny s tandemom brankárov draftovaných do NHL. „Matt tu bol krátko, ale veľmi sa mu zapáčilo. V play-off mal menšie zdravotné problémy, inak boli jeho výkony výborné. Veríme, že na ne nadviaže,“ povedal Kováčik.

Ku odchodu Cowleyho do francúzskeho Angers uviedol: „Zvolil si inú cestu, rozhodol sa, že chce byť jasná jednotka. My sme chceli mať dvoch vyrovnaných brankárov.“

V Nitre nechcú zabúdať ani na brankársky progres odchovancov. „S Matejom Marinovom, potenciálnym reprezentantom do 20 rokov, a Jurajom Beržincom naďalej rátame. V blízkej budúcnosti by sme sa mali dohodnúť s dvoma prvoligistami, kde by dostávali priestor. Marinov okrem toho stále môže chytať aj v našej juniorke a dostane príležitosť aj na pár zápasov u nás v áčku. Záleží nám na tom, aby chalani boli vyťažení,“ prízvukoval Miroslav Kováčik a prisľúbil, že v najbližších týždňoch klub zverejní ďalšie podpísané mená.