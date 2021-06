Slovák: Uplietli sme z h***a bič. Hosťovú potiahol brankár, ktorý nikdy nechytal

Derby sa hralo po štyroch rokoch a muž zápasu sa bál, že nedohrá.

15. jún 2021 o 16:50 Martin Kilian ml.

A to ako u vás vyzerá? To je ako staré? To ste kedy stihli? – pýtalo sa osadenstvo, čo roky na štadiónik do Hosťovej nezašlo, no včera obdivovalo novozastrešenú tribúnku, pristavané bistro či drevené altánky. Druhá najmenšia futbalová dedinka v oblasti sa má čím popýšiť, pracovitého starostu Miroslava Bratha by bolo treba naklonovať aj inde.

A zápas? Skvelý! Rušný, nervózny, dramatický. Derby cez pole sa po štyroch rokoch konečne hralo súťažne a domáci sa v ňom bojovne zaslúžili o veľké prekvapenie. Futbalovejšie Dolné Obdokovce by si zas po víťaznej penalte Beňačku v rozstrele najradšej obliekli neviditeľný plášť a potichu ušli, lebo verný fanklub sklamali prehrou.

„Bojovný zápas, z našej strany úplne ubolený. Do poslednej chvíle sme nevedeli, ako nastúpime, dvaja nám neprišli. Napokon sme uplietli z h***a bič. Ďakujem chalanom za výkon, niektorí hrali na hranici svojich možností,“ trafil klinec po hlavičke víťazný tréner Martin Slovák.