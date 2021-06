Zjazd z R1 prestavajú na turbookružnú križovatku najskôr o šesť rokov

Polícia považuje križovatku za neuralgický bod. Župan nepodpísal kolaudačné rozhodnutie.

14. jún 2021 o 8:30 Miriam Hojčušová

NITRA. Podľa vodičov „najblbšia križovatka“ v regióne sa na kruhový objazd zmení najskôr o šesť rokov. Tento termín oznámil minister dopravy Andrej Doležal po piatkovom rokovaní v Nitre.

O tom, že zjazd z R1 Pribina na Cabajskú treba prestavať, sa hovorí už roky. Za nebezpečný ho označila aj polícia, považuje ho za jeden z neuralgických bodov v Nitrianskom kraji. Napriek opakovaným prísľubom sa to tak skoro nezmení.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prakticky nič nie je hotové

„V projektovej príprave ešte prakticky nič nie je hotové. Čaká nás posudzovane vplyvov na životné prostredie, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, verejné obstarávanie, výstavba,“ konštatoval v piatok minister.

Dodal, že akokoľvek sa budeme snažiť, výstavba tejto križovatky „bude trvať ešte 70 až 80 mesiacov“.

Vlani ministerstvo dopravy informovalo, že zámer bol zaradený medzi priority v rozpočte. Vo verejnosti to vzbudilo veľkú nádej. Bola predčasná.

Riešili právne aspekty

„Predmetná križovatka je súčasťou koncesnej zmluvy k stavbe R1 Pribina, ktorú realizovala a teraz prevádzkuje Granvia. Pomerne dlho sa riešili právne aspekty, či to môže prebudovať koncesionár, akým spôsobom sa to zafinancuje. Nejakú dobu to trvalo, priznávame,“ povedal Peter Varga, generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Rezort má teraz podľa neho jasné stanoviská od právnikov aj od kolegov, ktorí majú na starosti verejné obstarávanie.

„V najbližšom mesiaci bude technické rokovanie, aby sme sa pohli ďalej,“ avizuje Varga.

Bude aj úsek novej cesty?