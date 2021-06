Vyžrebovali semifinále Campri Cupu

Rišňovce a Veľký Cetín budú hrať doma.

14. jún 2021 o 16:22 Martin Kilian ml.

To boli pohárové drámy! Veľký Cetín v penaltách vykradol Kolíňany, Hosťová takisto v rozstrele pretlačila Dolné Obdokovce. Derby mali grády, najlepší dedinský futbal pokračuje už cez víkend, na pláne je totiž semifinále Campri Cupu, už aj s Horným Ohajom a Rišňovcami, ktoré bez boja postúpili cez Branč, respektíve Golianovo.

Semifinále sa žrebovalo dnes poobede v redakcii MY Nitrianskych novín za prítomnosti zástupcov klubov. Vyžrebovali sa nasledovné dvojice: Veľký Cetín - Hosťová (nedeľa 15.00 h), Rišňovce - Horný Ohaj (nedeľa 18.00 h).

Pripomíname, že Campri Cup ponúka tímom zo šiestej a siedmej ligy šancu na prienik do pohárovej Európy, keďže jeho majster postupuje do Slovnaft Cupu. Okrem toho získa aj prémiu tisíc eur, sadu nových dresov a lákavý zájazd do Prahy.

Momentka zo žrebu. Prišli zástupcovia troch klubov. (zdroj: šk)

Rudolf Látečka, predseda TJ Rišňovce: "So žrebom sme spokojní. Konečne hráme v pohári doma. Slabý súper už v tejto fáze nie je."

Martin Slovák, tréner Hosťovej: "Chytili sme pre nás najsilnejšieho možného súpera a hráme aj vonku. Môžeme iba prekvapiť. Aj samých seba."

František Szusztor, kapitán Veľkého Cetína: "Sme radi, že konečne hráme doma. Väčšinou sme pohár hrávali vonku. Každý súper má kvalitu."

Ladislav Kováč, manažér Horného Ohaja: "Dostali sme jedného z najťažších možných súperov. Rišňovce sú nám aj ďaleko. Žreb je nepriaznivý, ale popasujeme sa s tým, zvíťazíme, pôjdeme do finále a potom do Prahy."

