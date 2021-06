Úspechy z maďarského pódia

Fitnesky a naturálni kulturisti z asociácie SANK súťažili na pretekoch v Maďarsku.

15. jún 2021 o 7:30 Martin Kilian

Na Hungarian INBA Grand Prix 2021 v Tatabányi sa predstavili aj slovenskí reprezentanti, medzi nimi viacerí zástupcovia nitrianskeho regiónu.

Šaľan Erik Tóth sa vrátil domov s dvoma prvenstvami, pretože okrem svojej kategórie sa stal aj absolútnym víťazom podujatia.

Z výsledkov vyberáme:

muži kulturistika nad 180 cm: 1. Erik Tóth (The Gym Šaľa), 7. Andrej Drahoš (Power Gym Zlaté Moravce)

kulturistika nad 40 rokov: 2. A. Drahoš

women's figure: 7. Mária Levická (The Gym Šaľa), 8. Martina Kleban (Jelenec)

women's figure nad 35 rokov: 3. M. Levická, 5. M. Kleban

women's sports model: 6. M. Levická

women's bikini divas do 167 cm: 5. Jana Bírová (Nitra)

women's bikini divas nad 167 cm: 9. Miriam Dorušincová (Nitra)

women's bikini divas do 23 rokov: 2. J. Bírová