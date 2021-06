Nové divadlo oslavuje piate výročie. Divákom ponúkne bezplatné predstavenia v rôznych častiach mesta

Mali sme obavy, ale vidíme, že živé umenie ľuďom pomáha, vravia divadelníci po ťažkom období bez hrania.

15. jún 2021 o 8:38 Dominika Cunevová

NITRA. Je to už päť rokov, čo sa na nitrianskej divadelnej scéne objavilo Nové divadlo. Vzniklo v máji roku 2016 spojením dramaturga, režiséra, scénického výtvarníka a piatich herečiek, ktorí dlhé roky pôsobili v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre, ale napokon sa rozhodli ísť vlastnou cestou.

Po dobe pôstu urobia fiestu

Po uvoľnení opatrení nezávislí divadelníci svoje výročie patrične oslávia aj s divákmi, a to v dvoch rovinách. Jednou je projekt v spolupráci s mestom s tým, že Nové divadlo bude hrať pod holým nebom v rôznych častiach Nitry.

„Ideme za divákom, pretože aj keď oslavujeme, po dobe pôstu chceme urobiť fiestu,“ objasnila dramaturgička a spoluzakladateľka divadla Veronika Gabčíková.

V rámci toho zahrajú napríklad Cisárove nové šaty na dopravnom ihrisku na Chrenovej, Kocúra v čižmách v parku pod Borinou a následne aj v amfiteátri na Dieloch. Nezabudnú ani na jeden zo svojich najznámejších titulov – Anna Franková.

Inscenácia v roku 2017 získala tri nominácie na divadelné ocenenie Dosky za najlepšiu réžiu, najlepšiu inscenáciu a najlepší ženský herecký výkon pre herečku Luciu Korenú, ktorá si cenu napokon aj odniesla.

„Annu Frankovú sme hrali už v mnohých synagógach, dokonca v Liptovskom Mikuláši v rozbitej budove a tvrdím, že to bolo najkrajšie predstavenie tejto inscenácie, ktoré sme odohrali. Paradoxom ale je, že sme ju nehrali v nitrianskej Synagóge, čo 26. júna napravíme,“ zdôraznila Gabčíková.

Nové divadlo na Hideparku. (zdroj: archív: Nové divadlo)

V Zoborskom kláštore v lete predstavia najnovšiu inscenáciu Druhá smrť Jany z Arcu. „V rámci osláv Nitra, milá Nitra budeme hrať Kocúra v čižmách na rozhraní pešej zóny a Svätoplukovho námestia,“ dodala.

Verejnosti sa Nové divadlo prvýkrát predviedlo s hrou Kúpalisko (za ktorú získalo ocenenie Zlatý gunár) na Hideparku. Na rovnakom mieste bude aj blížiaca sa oslava. „Na Hideparku sme začínali 9. júna, no kvôli pandemickým opatreniam sa to presne na deň zorganizovať nedalo. Dohodli sme sa preto na 1. júli, ktorý je tiež magickým dňom, lebo je to začiatok prázdnin. Piate výročie tu oslávime hrou Druhá smrť Jany z Arcu a súčasne urobíme spoločenské stretnutie.“

Stovky predstavení a desaťtisíce divákov