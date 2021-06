Finalisti súťaže Rock me Fest už sú známi. Hrajú o účasť na Slížovici či nahrávanie v štúdiu

V sobotu sa v nitrianskom klube pred porotu postaví šesť hudobných zoskupení.

15. jún 2021 o 13:43 Dominika Cunevová, TS

V roku 2009 vyhrala prvý Rock Me Fest nitrianska skupina Jamestown. (Zdroj: FB Rock Me Fest)

NITRA. Už v sobotu sa vo Frankie Rock klube v Nitre rozhodne o víťazovi 7. ročníka Rock Me Fest. Aj vďaka zlepšeniu pandemickej situácie sa táto kedysi populárna súťažná prehliadka začínajúcich či menej známych spevákov, speváčok či kapiel vracia na scénu po dlhých šiestich rokoch.

Na rozdiel od predošlých ročníkov sa z dôvodu epidemiologickej situácie tento raz nekonali obľúbené semifinálové kolá. Miesto toho sa záujemcovia prihlasovali prostredníctvom e-mailu a následne boli prezentovaní na Facebooku Rock Me Fest.

O štyroch finalistoch rozhodovali priamo ľudia prostredníctvom hlasovania na stránke. Zo všetkých vybrali heavy-rock kapelu Gilotína z Prievidze, skupinu Kiero Grande z Veľkého Kýru, hrajúcu zmes grunge, prog a bluesrocku, rockovú kapelu s nádychom funku a popu Random Choices a skupinu Not Yet, preferujúcu alternatívny rock.

Z uchádzačov do finále postúpili aj slovensko-britské rockové duo z Piešťan Cup of Tea a spevák Peter Karovič s kapelou The Best zo Žiaru nad Hronom, ktorý zastupuje rôzne hudobné štýlu od rocku cez pop po funk.

Tieto dve zoskupenia do finále vybrala odborná porota v zložení Zoli Tóth (hudobník, skladateľ, producent z nahrávacieho štúdia Randal Factory), Rudi Rus (novinár, publicista a moderátor relácie Headbanger FM Rádia FM) a Raymond Kaňa (promotér, organizátor koncert a majiteľ agentúry Double Head Live), ako aj majiteľ klubu Frankie či skladateľka, textárka a speváčka Edit Andel Kowac.

Šiesti finalisti budú súťažiť hneď o tri typy cien. Cena divákov prinesie víťazovi možnosť vystúpiť na Slížovici 2022, nahrávanie v profesionálnom štúdiu Randal Factory pod dohľadom skúseného producenta zase výherca Ceny poroty. Okrem toho kapely hrajú aj o Cenu Rádia FM, ktorá zahŕňa účinkovanie v programe Headbanger FM.

Počas celého finálového dňa sú pre finalistov, ako aj pre tých, ktorí nepostúpili do záverečného boja, pripravené workshopy zdarma. Zámerom organizátorov je, aby už samotná účasť bola pre súťažiacich ocenením, zážitkom a prínosom do ich ďalšej kariéry.

K predošlým víťazom Rock Me Fest boli napríklad Sematam, Meredith či Jamestown, zasúťažila si však aj skupina Zoči Voči.