Čo má spoločné nová posila Nitry s Pepom Guardiolom?

Nie, táto správa nie je o futbale, ako by sa z nadpisu mohlo zdať.

16. jún 2021 o 13:55 Martin Kilian

Ženský volejbalový klub UKF Nitra, ktorý sa pred dvoma mesiacmi tešil z bronzu, zbrojí na novú sezónu. Po príchode slovenskej reprezentantky Romany Hudecovej a predĺžení zmlúv s dvoma brazílskymi blokárkami prichádza posila na dôležitý post „mozgu“ družstva.

Novou nahrávačkou tímu bude ďalšia Brazílčanka Ana Flávia Galvão. Má 24 rokov a výšku 184 cm, čo z nej robí ešte nebezpečnejšiu hráčku pri viacerých herných činnosť, ako napríklad blokovanie či „ulievanie“ lôpt.

Galvão vyrastala doma v Brazílii a poslednú sezónu hrala za Las Palmas. Zo španielskej superligy si odniesla cenu pre najlepšiu nahrávačku. Svoju krajinu reprezentovala na univerziáde 2019 v Neapole.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prichádza osobnosť

„Ana je ročník narodenia 1997, takže si myslím, že veľmi rýchlo zapadne do nášho mladého tímu. Pred tromi rokmi hrávala v najvyššej brazílskej súťaži aj s našou Caroline Godoi, takže sme mali o nej informácie z prvej ruky,“ začal o novej posile hovoriť tréner František Bočkay.

Celý článok prinesú v pondelok MY Nitrianske noviny.

„Do nášho tímu prichádza obrovská osobnosť. Ana mohla hrať v najlepších ligách Európy - francúzskej alebo nemeckej, ale aj na základe referencií od Caroline si vybrala Slovensko a náš tím. Ak chcete do tímu dostať hráčku tohto rangu, musíte to buď zaplatiť, alebo dotiahnuť ju za nejakou známou spoluhráčkou. Nám sa podarila druhá možnosť a sme za to veľmi radi. Aj to je dôkaz toho, že ako klub evidentne volejbal nerobíme zle. Prirovnal by som to k prestupu Ronaldinha alebo Kakú v najlepších rokoch do niektorého z európskych klubov,“ vraví ambiciózny tréner Nitrianok.

Ďalej v článku sa dozviete aj toto: * ako prebiehalo hľadanie novej nahrávačky, koľko hráčok bolo v užšom výbere * prečo sa Nitrania rozhodli pre Anu a nie pre inú preferovanú hráčku * kto je jej agentom a akých zaujímavých volejbalistov zastupuje * čo má spoločné Ana s Pepom Guardiolom * prinášame aj prvé vyjadrenia Any pre slovenské médiá: prečo sa rozhodla pre Nitru, aké tu bude mať ciele a čo jej o klube povedala spoluhráčka Caroline

Hľadanie posily na post dirigentky však nebolo jednoduché.