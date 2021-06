Cestou do práce musia zdolať priekopu aj plot. MHD do strategického parku nejazdí

Cesta končí pred priekopou

Ľudia sa MHD, ktorá by ich doviezla do strategického parku, ani po niekoľkých rokoch nedočkali. Situácia sa má zmeniť až od januára.

„Ak by cesta, ktorá vedie od poslednej obsluhovanej zastávky MHD, nekončila pred priekopou, a ak by za tou priekopou nebol plot, hneď by to bolo lepšie,“ zhodli sa ľudia, ktorí zdolávajú prekážkovú dráhu.

Cestu, ktorá vedie k priekope, dal vybudovať MH Invest. „Komunikácia príležitostne využívaná ľuďmi, ktorí vystúpia z autobusu na ulici Dolné hony, je úsek dočasnej cesty. Slúžila pre potreby výstavby Strategického parku Nitra. Nebola určená pre pešiu dopravu a nie je plánované ani jej prepojenie na ulicu Cez panské,“ píše sa v stanovisku štátnej firmy.