Nič netrvá večne

Komentár ku koncu Petra Orávika v FC ViOn po 12 rokoch.

22. jún 2021 o 5:37 Martin Kilian ml.

„Z výboru sa neodchádza, z výboru sa umiera,“ hovorieva sa na ViOne a rovnako to tam chodí s veľkými futbalistami – kto sa pri Žitave raz stane legendou, hrá, pokým má nohy, ako by sa to dalo nazvať obrazne.

Preto koniec Petra Orávika vyvolal takú diskusiu. Aj všakovaké reakcie – realistické, prehnane negatívne, ale predovšetkým ďakovné.

Rodinný klub sa nikdy nezvykol dobrovoľne zbavovať svojich osobností, a to aj vtedy, keď na to už zrel čas. Možno je to staromódne, ale možno je to znamienko koloritu, vďaka ktorému je ViOn ViOnom.

Dnes je však všetko inak. Tí, čo menia staré dogmy, nechcú zle, dôkazom je historicky najlepšia ligová sezóna. Ako veľmi závisela od majstrovstva Balaja, Hrnčára a Chovana, zistíme už čoskoro.

Koniec Petra Orávika nemá jeden odtieň a nemá ich ani dva. Možno mal skončiť už vlani, polročná pauza na ňom zanechala stopu, ale možno by ako zaskakujúci krajný obranca (čo perfektne uhral vo finiši sezóny proti Trenčínu) bol stále platný. Obzvlášť vďaka neodškriepiteľnej zlatomoravskej DNA, najpotrebnejšej v kabíne práve vtedy, keď v nej práve nedymí víťazná cigara.

Manželstvo však končí a všetkých to bolí. Bolo krásne, dvanásťročné! Prišiel z Dolného Kubína ako neznámy chalanisko z Považskej Bystrice, ktorý si ledva videl cez ofinu. Dnes sa lúči ako rekordér FC ViOn v štartoch (279) aj góloch (32) v prvej lige. Dokopy zaň nastúpil v ohromných 315 dueloch a dokonca sa pri ňom pretočilo 179 futbalistov. Patrí mu poklona a večný rešpekt.

Nič však netrvá večne. Keby trvalo, Greguška a Černák, ktorých rovnako ako „Oravu“ mali všetci iba radi, by dodnes makali v zálohe. „Vioňácka“ loďka však musí plávať ďalej.

Namiesto skrivených obočí si to pýta jedno veľké ďakujem zo všetkých strán. Vystrojiť rozlúčku, na ktorú sa nezabudne. A osemnástku zarámovať!