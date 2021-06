Vo Veľkom Cetíne majú aj futbalovú škôlku

Tréneri Matej a Erik Fábryovci učia okolo šesťdesiatku malých športovcov tiež úcte a rešpektu.

25. jún 2021 o 6:50 Martin Kilian ml.

Je štvrtok, svieti slnko a po trávniku vo Veľkom Cetíne behajú Ronaldo, Messi a Lewandowski. Ako vždy. „V dresoch chodia aj do kostola,“ ozve sa spoza zábradlia od chvíľu voľna si vychutnávajúcich rodičov.

Kúpiť tu dom či byt a hodiť dieťa na ihrisko – to je tradícia v dedinke s 1 524 obyvateľmi pätnásť minút od Nitry a dvanásť od Vrábeľ. Už šesť rokov. Ku koloritu patrí ešte jedna otázka – čo sa platí? „Nič,“ vždy sa pousmeje Matej Fábry, spolu s bratom Erikom tréner tunajších futbalových kategórií do 9, 11 a 15 rokov.

O mládeži vo Veľkom Cetíne sme už párkrát písali, ale je to nutné zas a znova, lebo pred letom 2015 tu hralo futbal nula detí a dnes už okolo šesťdesiat! Hoci nevyhrajú každý zápas a turnaj, rastú z nich v prvom rade dobrí ľudia. A v zdravej komunite.

„Kto v zápase zafrfle rozhodcovi, žiaľ, vystriedame ho. Na slušnosti si zakladáme, úcta ku autoritám nesmie chýbať v škole ani vo futbale a ani medzi kamarátmi. Cez pandémiu skončili dvaja-traja, máme radosť, že na nábore sme privítali až do pätnásť nových tvárí. Takmer každé dieťa vo Veľkom Cetíne vo veku od 5 do 9 rokov prišlo aspoň na jeden tréning. Nováčikov sme rozdelili do kategórií do 7 a do 9 rokov. Sú tam aj chalani z ročníku 2017, čiže vlastne ide o malú futbalovú škôlku. Niektorí ešte nevedia dokonale rozprávať, ale už kopú do lopty. Budeme mimoriadne radi, keď aspoň z polovice detí vyrastú futbalisti. Chceme im dať čo najlepšie základy. A raz si s nimi zahrať v áčku,“ rozprával Matej Fábry, ktorý spolu s bratom Erikom už vyfasoval od malých nádejí aj pekný výkres. Lebo svojich trénerovi majú radi.

Nešlo by to ani bez rodičov, na tribúnke ich vidieť neprestajne, Murárikovci dokonca Fábryovcom „doručia“ tri deti a kopačky obuje aj štvrté. Že vo Veľkom Cetíne vôbec môžu hrať malí futbalisti, je takisto dôsledok podpory prajného starostu Františka Mészárosa, poslancov, vždy nápomocného Petra Paščáka a vedenia FK. Aj preto v ponitrianskej dedinke majú tréningové pomôcky, aké len treba. Aj preto 24. júla vychystajú ďalší ročník Memoriálu bratov Prešinských, tradičného mládežníckeho turnaja. Aj preto je Veľký Cetín dôkazom, čo všetko sa dá, ak sa chce a nevyhovára.

