Rock Me Fest už má víťazov. Na Slížovici zahrá lokálna kapela

Jednu cenu z troch sa porota rozhodla neudeliť.

21. jún 2021 o 10:05 Dominika Cunevová

NITRA. V sobotu večer to v Nitre vrelo. Po dlhšej pauze sa z viacerých kútov mesta ozývali tóny živej hudby sprevádzané nadšenými výkrikmi ľudí. Výnimkou nebol Frankie Rock klub, v ktorom sa konal siedmy ročník súťažnej prehliadky začínajúcich či menej známych kapiel Rock Me Fest.

V minulosti sa na nej prezentovali napríklad Sematam, spevák Itcho Pčelár s kapelou Jamestown, Meredith či Zoči Voči.

Návrat po rokoch

Festival sa organizátori rozhodli oživiť po dlhých šiestich rokoch.

„Priznám sa, že som si to celkom nevedel predstaviť, ale moji kolegovia Peťo Báleš a Martin Ralík ukázali absolútne odhodlanie a po pár dňoch som si uvedomil, že sme vo všetkom zabehnutí, len musíme niektoré veci prispôsobiť súčasnej dobe,“ zhodnotil jeden z organizátorov Peter Slamečka, ktorý pôsobí ako hráč na klávesové nástroje v skupine Gladiator.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok Po rokoch sa do Nitry vracia Rock Me Fest. Hrá sa o nahrávanie v štúdiu či vystúpenie na Slížovici Čítajte

Jedným zo zámerov obnovenia festu bolo zistiť, čo nového sa zrodilo v rockovom podhubí na Slovensku, ale aj pre hudobníkov nepriaznivá situácia, ktorá nastala v súvislosti s pandémiou.

„Možno to bol aj istý hlad po organizovaní akcií. Zamýšľali sme sa nad tým, čo by sme mohli spraviť a akosi nám z toho vyšiel Rock Me Fest, ktorý sa pred časom akoby sám stopol tým, že sa začalo prihlasovať menej kapiel. Povedali sme si, že by sme to po dlhšej odmlke mohli skúsiť. Hralo nám do kariet to, že festival sa dlho nedial a za ten čas sa mohlo na hudobnej scéne zrodiť niečo nové. Avšak mínusom bolo to, že sa v poslednom období vôbec nehrávalo,“ dodal.

Vyberali ľudia i porota