Šaľa beach open pozýva

Leto v Šali otvorí tradičný beachvolejbalový turnaj v peknom prostredí pri Váhu.

22. jún 2021 o 22:33 Martin Kilian

V sobotu 3. júla sa stretnú milovníci plážového volejbalu na 27. ročníku podujatia Šaľa beach open. Ide o najväčší beachový turnaj vo voľnej prírode a jedna z mála akcií, ktorá sa koná každoročne. Tradícia nebola prerušená ani pred rokom. Podujatie organizuje skupina miestnych matadorov.

Je to turnaj open, čiže hrať môžu akékoľvek dvojice – mužské, ženské, zmiešané, amatéri aj tí lepší. Účastníci budú najskôr rozdelení do skupín a následne sa postupuje do k.o. pavúka.

Po mostom v Šali sú pripravené tri pieskové ihriská, prítomní sa budú môcť osviežiť vo Váhu, ktorého voda už bude mať príjemnú teplotu. Každý účastník dostane tričko na pamiatku. V bufete budú k dispozícii nápoje i chutné občerstvenie. O dobrú atmosféru sa postará aj DJ.

Zraz účastníkov bude na mieste o 8.30, hrať sa začne o 9.00 h. Prihlásiť sa možno už dnes na odkaze www.hamowebdesign.sk.

Pred rokom si zahralo 24 dvojíc, celkovými víťazmi sa stal pár Lukáš Královič – Jakub Holík.