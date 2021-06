Rozohrali tradičný Nitrawa Cup (+FOTO)

Čo povedali organizátori

Turnaj exkluzívne pre MY Nitrianske noviny zhodnotili dvaja hlavní organizátori Miloš Dovičovič a Juraj Bubák.

Juraj Bubák: „Mali sme tu rekordný počet účastníkov, ktorý sa zvýši na budúci víkend. To nasvedčuje tomu, že tímy sa sem radi vracajú a radi tu hrajú. V mladších kategóriách je ten hokejbal živelnejší, ale budúci týždeň sem príde absolútna špička podľa počtu aj súpisiek zúčastnených. Chcel by som poďakovať všetkým partnerom, ale aj rodičom, hráčom, realizačným tímom, že aj napriek tejto ťažkej covidovej dobe sú stále športovo naladení, majú to správne športové nadšenie z tejto hry a vedia prísť na túto akciu.“

Miloš Dovičovič: „Tí, čo sa prišli sem pozrieť, videli veľa pekného. Krásne akcie, súboje o loptu, drámu ale aj góly. Spomenul by som hlavne sólo Sama Sisíka vo finále proti Rytierom v kategórii U16, čo bol najkrajší gól, ale aj granlundovku, ktorú som nevidel (smiech). Vidíme sa o pár dní znova.”