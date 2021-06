Muž, ktorý nahlásil bombu, sa v noci posadil s ľuďmi do evakuačného autobusu

Vyšetrovanie prípadu pokračuje. Obvinenie vraj zatiaľ nevzniesli.

23. jún 2021 o 20:14 Miriam Hojčušová

NITRA. Muž, kvôli ktorému museli v noci evakuovať obyvateľov bytového domu na Chrenovej, sa spolu s nimi posadil do evakuačného autobusu.

Ľudia museli opustiť svoje byty, pretože niekto na linku 112 nahlásil bombu.

„Policajti vyslovili dôvodný predpoklad, že v autobuse sedí aj podozrivá osoba, muž vo veku približne 50 – 55 rokov, ktorý už v minulosti bol liečený na psychiatrii,“ informovala dnes na sociálnej sieti mestská polícia.

Podozrivý sa v čase evakuácie nachádzal na medziposchodí vo vchode, „kde v takomto čase nemal relevantný dôvod sa zdržiavať“. Muža preložili do privolanej sanitky.

O prípade sme písali pred týždňom. Polícia sa k detailom nevyjadrila. Potvrdila však, že podozrivý muž bol prevezený na psychiatriu. Telefonoval vraj zo svojho mobilu.

Bomba bola nahlásená okolo tretej ráno. Nachádzať sa mala na treťom poschodí - byt podľa susedov patrí policajtke, ktorá ho prenajíma. Ľudia museli dve hodiny čakať vonku, respektíve v evakuačnom autobuse. Poskytli ho hasiči.

„Keď som takéto veci pozerala v televízore, hovorila som si, že by som to nechcela zažiť. A zažili sme to, o pol štvrtej ráno nám zabúchali na dvere policajti,“ povedala pani Felicita Mullerová.

„Rozospatí sme sa poobliekali a utekali sme von do evakuačného autobusu. Boli tu hasiči, policajti, sanitky,“ dodala obyvateľka.