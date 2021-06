Do Nitry ide bronz z ME v boxe do 22 rokov

Boxerka BC Stavbár Nitra Miroslava Jedináková vybojovala na majstrovstvách Európy do 22 rokov v Taliansku bronzovú medailu v kategórii žien do 64 kg.

24. jún 2021 o 21:52 (LA)

Mirka Jedináková a tréner Pavol Hlavačka. (Zdroj: ap)