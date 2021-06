Kapela Dr. Zetor prekonala vlastný rekord v počte odohraných koncertov za deň. Počas finálneho padla žiadosť o ruku

Technické posily museli zháňať aj za hranicami Slovenska.

27. jún 2021 o 10:19 Dominika Cunevová

NITRA. Kapele Dr. Zetor sa podarilo prekonať svoj vlastný rekord. Za necelý jeden deň odohrala 15 koncertov na 15 rôznych miestach v Nitre, čím si opäť zapísali do Slovenskej knihy rekordov.

Slovenský rekord si punková skupina držala od roku 2016, keď v priebehu dňa koncertovala na 14 miestach v meste pod Zoborom.

„Napadlo nám to, keď sme raz sedeli pri pive. Súviselo to s tým, že vtedy bola podobná akcia – Pivný pochod, v rámci ktorého sa tiež robili zastávky vo viacerých krčmách. Chceli sme to spojiť, oslovili sme vtedy aj jeden pivovar, ale nejako to padlo. Myšlienka ale ostala a nakoniec sme spravili Štrnástorák,“ priblížil vznik myšlienky spevák a gitarista Martin Ralík.

Zvukárov hľadali aj v Rakúsku

Po piatich rokoch sa rozhodli svoj rekord prekonať. Koncertovať začali od obeda 13. hodiny. Na každý koncert mali 20 minút a ďalších 20 mali na presun do začiatku ďalšieho na inom mieste.

„Museli sme vymyslieť logistiku. Mali sme tri zvukárske skupiny, ktoré sa rozložili na prvom, druhom, treťom koncerte, keď prvý skončil, prvá skupinka sa presunula na štvrtý, druhá na piaty a tak postupne,“ vysvetlil Ralík.

Technické posily museli zháňať aj za hranicami Slovenska. „Mali sme vynikajúcich zvukárov, jeden bol dokonca z Rakúska, potom ďalší z Bratislavy, Trenčína. V podstate som musel zháňať technikov z celého Slovenska, lebo tým, že bola pandémia, veľa zvukárov zmizlo a ostalo pri iných robotách.“

Punkáčov dojala žiadosť o ruku