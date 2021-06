Novákovcom šlo o život. Rodine hokejistu pomáhajú dobrí ľudia

Umrieme, kričala dcérka.

28. jún 2021 o 8:48 Martin Kilian ml.

Vietor rýchly dvesto kilometrov za hodinu, škody za stovky miliónov českých korún, dedinky zrovnané so zemou. Južnú Moravu vo štvrtok večer postihlo najtragickejšie tornádo v Európe za posledných dvadsať rokov. Odhadujú mu silu F3 alebo F4, maximom je F5. Vypýtalo si päť obetí. Na miestach činu pomáha tisícka záchranárov.

Strašné chvíle prežívali aj v Hodoníne, kde je doma hokejista Michal Novák, bývalý miláčik nitrianskych tribún.

Z príspevkov Michala Nováka na sociálnej sieti až mrazí. (zdroj: FB)

„Utrhlo nám strechu, sadrokartóny, všetko je zatečené, okná sú vybité, žene zobralo auto, altánok uletel, strašné škody. Malej v izbe nad hlavou ostala iba diera,“ hovoril 39-ročný obranca, ale v prvom rade otec rodiny, o ktorú sa vo štvrtok mimoriadne bál.

„Žena s dcérkou boli doma, ja v Nitre. Dole utiekli na poslednú chvíľu. Malá zažila obrovskú traumu, kričala, že umrieme. Je to strašné, trhá mi to srdce. Hneď som tam letel, museli sme však sledovať cestu tornáda, aby nezobralo aj moje auto. Keď som prišiel na miesto, nevedel som sa tam dostať, všade boli popadané stromy. Keď som prišiel k domu, plakal som ako malé dieťa. Našťastie, baby sú živé a zdravé,“ povedal pre MY Nitrianske noviny.

U Novákovcov doma. (zdroj: mn)

Novákovcom v najťažšej životnej situácii pomáhajú známi i neznámi priatelia. Do vlny spolupatričnosti sa zapojil aj klub, v ktorom známy srdciar odohral 274 zápasov v piatich sezónach s medailami z dvoch play-off.

„HK Nitra spolu s nezištnou podporou pána Šmidáka z firmy Megaspol finančne pomôže v neľahkej životnej situácii svojmu bývalému hráčovi Michalovi Novákovi. Jeho dom bol poškodený ničivým tornádom, ktoré sa vo štvrtok prehnalo Južnou Moravou. Mišovi zároveň želáme čo najrýchlejší návrat do pokojného života,“ uverejnil klub cez víkend.

Michal Novák (vľavo) patril ku známym tvrdým mužom extraligy. (zdroj: SITA)

„Toľká podpora a pomoc je niečo krásne, dobrí ľudia existujú. Prekvapila ma tá spolupatričnosť, jednota a solidarita. Veľmi sa z toho tešíme, hreje nás to pri srdci,“ netajil hokejista naposledy hrajúci za Topoľčany.

„O podpore pánov Šmidáka a Kusého a HK Nitra som vôbec netušil, keď som si to náhodne prečítal, hneď som mal slzy v očiach a husiu kožu. Strašne si to vážim! V Nitre som mal krásne sezóny, vždy som ľúbil jej fanúšikov, ľudí v klube, hral som za ňu srdcom a mám pekné spomienky,“ pridal Michal Novák, ktorý je za svoju krásnu a zdravú rodinu teraz vďačnejší než kedykoľvek predtým.