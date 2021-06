Franko s hetrikom aj veľkým zvratom

O útočníka Nitry má mať záujem ďalší ligista.

28. jún 2021 o 19:00 Martin Kilian ml.

Jeho ročné hosťovanie v Seredi sa bralo za hotovú vec, do utorka tam trénoval a mal ísť s tímom na prípravný zápas do Slovinska, on sám v našom minulom vydaní ďakoval vedeniu za ústretovosť, kluby ale vo finále nenašli spoločnú reč a tak MATEJOVI FRANKOVI (20) stále beží dlhodobá zmluva s FC Nitra. Dá sa z toho čítať aj stále živá snaha o klubu o zachovanie druhej ligy, tá však začína už o 26 dní.

Ktosi iný by sa stresoval z budúcnosti, rodák z Paty však ako svoju odpoveď ukázal včerajší hetrik za juniorku proti Veľkým Ludinciam (5:1) a s tímom potleskom ďakoval skalnému fanúšikovi so zvoncom Mikulášovi Némethovi.

„Braňo Spáčil mi nahral na všetky góly, rozumeli sme si. Súper bol dobrý, mali sme tlak, v druhom polčase sme začali viac tvoriť a hrať po stranách a išlo to. Bavili sme sa futbalom. Máme výbornú partiu mladých chalanov, aj ľudia v klube sa snažia, napríklad tréner juniorky Gusto Antalík, vážime si pekné slová, ktoré nám po zápase povedal,“ rozprával Matej Franko, v uplynulej sezóne ligový debutant s 26 zápasmi, jedným gólom a penzom tvrdej práce. Mimochodom, v sezóne béčka strelil desať gólov a na jeden mu stačilo iba 693 minút!

Čo teda bude so 192-centimetrovým útočníkom ďalej? Dnes sa má hlásiť na tréningu pod Zoborom, hovorí sa však o záujme klubu z prvej ligy a už skôr bola v hre okrem Serede aj Petržalka. Takže žiadna rozlúčka s Nitrou, ako to mnohí vyčítali z jeho príspevku na sociálnej sieti. „Samozrejme, klubu vďačím za veľmi veľa, ale tým véčkom na fotke som mal na mysli poďakovanie bývalej priateľke, ktorá ma stále podporovala,“ ozrejmil Matej Franko.