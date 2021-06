Yilmaz: Sľuby sa majú plniť, ViOn je pre mňa ideálny

Futbalové Zlaté Moravce ulovili zaujímavú rybu.

29. jún 2021 o 6:00 Martin Kilian ml.

Do prvých prípravných zápasov s Podbrezovou (1:3) a Šamorínom (3:4) ešte nezasiahol, Kubilay Yilmaz by si debut za ViOn mohol odbiť v sobotu proti Skalici. (Zdroj: fcvion.sk)

Za posledné dva roky sa z ViOnu posunula na lepšie adresy už pätica hráčov (!), naposledy brankár Chovan do Slovana za Hrnčárom (novinkou je aj ročné hosťovanie Chobota). Ďalším na listine by chcel byť KUBILAY YILMAZ (24).

Už siedmy ex-Trnavčan pri Žitave so Spartakom vyhral titul i pohár, hral v skupine Európskej ligy a skóroval 21-krát v 70 zápasoch. Angažmány v Turecku a Poľsku mu následne nevyšli podľa predstáv, ale akonáhle 184-centimetrový útočník vo štvrtok dorazí do Zlatých Moraviec z dovolenky, plánuje makať na vylepšení predošlého historického ročníku klubu.

Kubilay Yilmaz ovláda päť jazykov, včera výbornou slovenčinou rozprával MY Nitrianskym novinám o prestupe do najmenšieho mesta ligovej mapy.

Prečo ste si zvolili práve ViOn?

ViOn bol prvý klub, ktorý sa mi ozval. Moje rozhodnutie bolo ľahké, lebo tam poznám veľa ľudí vo vedení a hráčov. Na rok sa potrebujem dostať späť do formy, preto si myslím, že ViOn je pre mňa ideálny klub.

Mali ste aj iné prestupové možnosti, však?

Svoju budúcnosť som riešil včas, takže som sa nerozprával s priveľa mužstvami. Keď som sa už rozhodol pre ViOn, s možno aj lepšími podmienkami ma kontaktovali ďalšie dva kluby, jeden z Azerbajdžanu a druhý zo Slovenska, ale Zlatým Moravciam som už dal sľub a to, čo sa povie, by sa malo dodržať. Veľmi sa teším.

V útoku nahradíte Balaja, ktorý strelil 16 gólov. Dali ste si za cieľ dať rovnako veľa?

V prvom rade chcem pomôcť mužstvu. Dal som si svoj gólový cieľ, ale nechám si ho pre seba, lebo vždy, keď som takéto veci povedal do novín, nikdy mi nevyšli (smiech).

Prečo ste v poľskej Korone Kielce hrali na jar iba v 5 z 18 zápasov?

Bolo to trošku komplikované. Nesplnili sme cieľ, postup do play-off o Ekstraklasu, a ľudia, ktorí ma doniesli do klubu, skončili. Mne a ďalším cudzincom bolo následne oznámené, že sa s nami viac neráta. Aj na ihrisku nastupovali viac juniori. Mal som zmluvu ešte na ďalší rok, ale dohodli sme sa na jej rozviazaní.