Zlatý dážď „Herthy“ v špeciálnych dresoch, zázrak Straku proti Rišňovciam

Vo finále Campri Cupu dráma pred plnou tribúnou a radosť Veľkého Cetína.

29. jún 2021 o 10:59 Martin Kilian ml.

Zaparkovať pri ihrisku bolo na medailu, Kolíňany v piatok večer vítali „ešpézetky“ z celej oblasti spojené do peknej návštevy, aká na tunajšom štadióne býva málokedy. Vyvrcholil totiž Campri Cup – pohár Oblastného futbalového zväzu v Nitre – a odmenami pre majstra azda najprestížnejšia dedinská súťaž na Slovensku, mimochodom, jedna z absolútneho minima, ktorá sa kompletne dohrala.

Zájazd do Prahy, tisíc eur, sadu nových dresov a postup do Slovnaft Cupu, to všetko si užijú futbalisti Veľkého Cetína, ktorí lepšie zvládli penaltový rozstrel s Rišňovcami.

Rišňovce chceli až príliš

Šampiónmi sa mohli stať už v riadnom hracom čase, hlavne v nástupe do druhého polčasu škvarili rivala jednou šancou za druhou. Szöke však v tutovke prestrelil, čosi chýbalo aj Fábrymu a Grebáčovi. Po góle volali tri strely Gregoru, nabomboval však do spojnice a potom ho vychytal výborný Cicák.

„Budíček, už sme na ihrisku!“ karhal kamarátov v tlaku súpera Tomáš Ondrejka, najnebezpečnejší muž z červených dresov. Bol to práve mladík s desiatkou, kto v prvom polčase priamym kopom natiahol brankára Oskára Straku a hlavičkou na ňom zlyhal v úplnom závere, keď obecenstvo už videlo loptu v sieti.

„Myslel som si, že už je rozhodnuté. Prekvapil ma rýchly reflex brankára. Strašne rýchlo sa premiestnil. A to aj pri mojom priamom kope v prvom polčasu. Gólman však podržal aj nás, bol som prekvapený z koncentrovaného výkonu Miša Cicáka. Prehra mrzela, ale výsledok je asi zaslúžený. Chalanom z Cetína sme zagratulovali,“ chlapsky povedal Ondrejka.

Veľký Cetín zvládol aj druhý pohárový penaltový rozstrel v Kolíňanoch. Z piatich exekútorov sa pomýlil iba najlepší strelec Adrián Grebáč, ktorý sa po zlate v Campri Cupe ponáhľal do Nitry vyhrať finále superligy v malom futbale. Rišňovčanov akoby vykoľajila prvá nepremenená penalta Ľuboša Koreca (mieril vedľa), neuspel ani Peter Watter. Mladý kolektív chcel až príliš.

„Na tréningoch premenia penalty všetci...“ povzdychol si Tomáš Ondrejka.

„Každý finalista chce zlato, ale aj striebro je určitý druh odmeny pre našu prácu, na ktorej už tri-štyri roky bazírujeme. Stále vidno progres, vlani v Campri Cupe semifinále, teraz finále, aj tabuľkový posun v šiestej lige. Smer máme správny, žiaľ, vo finále sa hrá trochu inak. Neboli sme dostatočne skúsení na zápas takýchto rozmerov. Máme veľmi mladý kolektív, v základe hrajú hráči mladí 19 či 20 rokov. Veľmi sme chceli vyhrať, a to nielen kvôli kapitánovi Peťovi Macháčovi, ale aj nášmu zosnulému Jurovi Kemlágemu. Žiaľ, nepodarilo sa. Veríme, že tam hore sa poteší aj striebru,“ rozprával zdolaný tréner Pavel Medveď a dodal: „Ideme ďalej, ako každý rok si stanovíme vysoké ciele, lebo toto mužstvo si to zaslúži a na to má.“

„Nemáme sa za čo hanbiť, za štyri sezóny pohára sme v riadnom hracom čase ešte neprehrali,“ pridal svoj postreh člen rišňovského výboru Rudolf Látečka.

Tri osobnosti zápasu podľa MY Nitrianskych novín. (zdroj: Martin Kilian ml.)

Veľký Cetín uspel v špeciálnych dresoch

Veľkému Cetínu priniesli šťastie nové dresy s menovkami vymyslené špeciálne pre finálový deň. Autorom myšlienky bol Peter Paščák, ktorý futbal v dedine podporuje i hrá už niekoľko rokov.

„Vyhrať takýto skvelý turnaj je pre každého trénera česť. Som rád, že chalani to zvládli. Bol to náročný zápas. Mali sme viac z hry, ale súper bol dobre pripravený. V druhom polčase sme mali útok za útokom, no takmer prišiel trest, Oskár zázračne chytil veľkú šancu. Jedenástky sú lotéria, chvalabohu, zvládli sme ju. Zaslúžili sme si vyhrať,“ zhodnotil tréner Peter Drahoš a pripojil: „Oskár chytil penaltu a už sme si mysleli, že rozhodne Aďo Grebáč. Stále som hovoril, že sme vo výhode a že Fero Szusztor rozhodne. Preto je kapitán a ikona Cetína.“

Manažér klubu Vladimír Brath trefne poznamenal: „V penaltách som mal tlak tristo na dvesto. Keď dal Feri rozhodujúci gól, opadlo to a prišla veľká radosť.“

„Som veľmi spokojný s našim mužstvom. Každému hráčovi gratulujem, nedelíme sa na takých a onakých futbalistov, toto víťazstvo je každého z nich. Takisto gratulujem mojim kolegom Peťovi Paščákovi, Robovi Danócimu, Imrichovi Presinszkému, všetkým, čo robia okolo nášho futbalu a za podporu aj starostovi Františkovi Mészárosovi. Dosiahli sme veľký úspech, na ktorý sme veľmi dlho čakali. Som rád aj za všetkých sponzorov, ktorí nám pomáhajú. Futbal sa robí ťažko, nie sú to iba dve hodiny v nedeľu, ale celé dni a noci. Kvôli tomuto kolektívu sa to však oplatí robiť,“ hovoril Brath.

„Ukázala sa poctivá príprava mužstva. Oslavy boli dlhé a bujaré. Tešia nás odmeny za víťazstvo v pohári, ale chceli sme vyhrať predovšetkým pre ľudí, ktorí vo Veľkom Cetíne robia futbal a pripravujú nám veľmi slušné podmienky. Toto víťazstvo je pre nich, ďakujeme im,“ uviedol skúsený stredopoliar Nikos Charizopulos.

Zlatá cesta „Herthy“ za Campri Cupom viedla okrem Rišňoviec cez Štitáre (5:0), Hostie (6:1), Mojmírovce (6:4), Kolíňany (1:0 po p. k.) a Hosťovú (11:1) so sumárnym skóre 28:6.

Víťazi Campri Cupu 2018: Cabaj-Čápor 2019: Kolíňany 2020: Klasov 2021: Veľký Cetín

Presné oko rozhodcu Kováča

Komplimenty lietali aj organizátorom okolo Róberta Balkóa, Norberta Vargu, Richarda a Tibora Ballabášovcov, diváci sa v Kolíňanoch cítili ako v bavlnke, na pivo ani cigánsku sa nečakalo, umúdrilo sa aj počasie a oči ostali prikované na dobrý futbal. Majstrov dekorovala Silvia Kertészová, predstaviteľka spoločnosti Campri, a predseda Oblastného futbalového zväzu v Nitre Štefan Korman.

Do koloritu dokonale zapadol aj výborný výkon rozhodcov na čele s Ladislavom Kováčom – vo finálovom zápase sa vyžíval a presným okom držal jednotný meter. Ruku mu podali víťazi i porazení.

„Chcem okresu vrátiť, čo mi dal. Budem stopercentne nápomocný ObFZ Nitra,“ povedal rodák z Vrábeľ, ktorý sedem rokov strávil v krajských súťažiach.

Veľký Cetín – Rišňovce 0:0, 4:2 na pokutové kopy R L. Kováč (Tvrdý, R. Šimák – Angyal), bez kariet, 450 divákov. Hralo sa na neutrálnej pôde v Kolíňanoch. Strely (na bránu): 13 (8) – 6 (3). Rohy: 7 - 4. Ofsajdy: 1 - 1. Fauly: 13 – 10. Penaltový rozstrel: Búš dal, Korec nedal – Charizopulos dal, Grznár dal – Gregora dal, Watter nedal – Grebáč nedal, Blaško dal – Szusztor dal. VEĽKÝ CETÍN: Straka – G. Szöke, Horeš, Szusztor, Harča – Gregora, Majerčík, Bíro (85. Búš), Charizopulos, M. Fábry – Grebáč. Tréner: Peter Drahoš. RIŠŇOVCE: Cicák – R. Palkovič, Ľ. Korec, Blaško, Kmeť (46. M. Palkovič) – Watter, Macháč, Grznár, A. Korec – Ondrejka – Látečka. Tréner: Pavel Medveď.

Campri Cup 2020/21 55 tímov zo 6. a 7. ligy ObFZ Nitra 6 kôl play-off 53 zápasov 313 gólov 5,9 gólu priemerne na zápas 10-krát o víťazovi zápasu rozhodol penaltový rozstrel 10 gólov dal najlepší strelec Imrich Füle (D. Obdokovce) 13:1 bola najvyššia výhra doma (Golianovo – Neverice) 0:13 bola najvyššia výhra vonku (D. Lefantovce – Výčapy-Opatovce)

