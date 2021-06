Nitrawa Cup ozdobili aj reprezentanti

Fominych si užil veľa zábavy

Vo víťaznom tíme Speed Lams si zahral aj hokejista Danil Fominych, ktorý reprezentoval Slovensko v príprave pred MS.

"Erik Gubo ma zavolal do svojho tímu, tak som neváhal a išiel som si zahrať s kamarátmi. Poskladali sme výborný tím, aj organizácia turnaja bola fajn. Stretli sme sa s chalanmi z juniorky po dlhom čase a veľmi som si to užíval. Užili sme si veľa zábavy. Aj keď to bolo celkom náročné," prezradil s úsmevom Danil pre MY noviny.