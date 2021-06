Varili milionárom, teraz pútajú na dedine. Reštaurácia Pod kaštieľom je iná ako ostatné

V Rumanovej už chutilo hokejistom z extraligy aj ruským veľvyslancom.

29. jún 2021 o 18:58 (KIJ)

Už na parkovisku vás ovalí vôňa šikovnej kuchyne, vo dverách vás privíta milá obsluha a razom máte pocit, ako by ste sa teleportovali do podniku vystrihnutého z centra Banskej Štiavnice.

Nielen nástenné maľby totiž robia Reštauráciu Pod kaštieľom jedinečnou, história sa spája s modernou v jedálnom lístku s takmer štyridsiatimi pochutinami vrátane osemnástich druhov pizze. Na skok od diaľnice z Nitry do Bratislavy robí skvostné meno v doline učupenej Rumanovej. Júlové prvé narodeniny oslávi gulášom pre dedinu, ktorá ju cez víkendy plní do prasknutia. Za všetko hovoria výsostne pozitívne referencie na internete.

Možno aj preto, že za každý slovenský gól na hokejových MS a futbalových ME letelo od pultu malé pivo pre všetkých!

Reštaurácia Pod kaštieľom v Rumanovej ponúka široké spektrum možností. (zdroj: rpk)

„Všetky jedlá sú čerstvé, žiadny polotovar. Chceli sme sa odlíšiť od fastfoodov, preto výrazne preferujeme domáce potraviny. Nájdete u nás to najlepšie z mikroregiónu – mäso máme z bitúnku z Paty, domáce liehoviny, víno i kávu z Veľkého Zálužia a rajčinu, papriku či uhorky si pestujeme na našom 17-árovom políčku v Rumanovej,“ objasnil koncept reštaurácie Peter Varga, majiteľ, ktorý sa kedykoľvek postaví za „pípu“, vyobracia v kuchyni i na rozvoze.

Malí sa na Deň detí zalizovali zo zmrzlinových pohárov, v ponuke svietia aj miešané drinky, veľkí zas víkend čo víkend dumajú, aký ďalší sud z celého Slovenska narazia v reštaurácii tentoraz. Jej pýchou sú špičkoví kuchári, ktorí varili milionárom v rakúskom Salzbursku (Mozartov kraj) a pod talianskymi Alpami v Bolzane. To všetko za ľudové ceny. A u vás doma za jeden telefonát.

Peter Varga pred svojou stále sa rozvíjajúcou reštauráciou. (zdroj: kij)

„Keď nás pribrzdila korona, vysúkali sme si rukávy a začali poriadne rozvážať. Teší nás vysoký počet zákazníkov z blízkeho aj širokého okolia vrátane Nitry a Hlohovca. Sme radi, že klientela nám po pandémii zostala a pribudli nové tváre. Zákazníkov vnútri osvieži klíma, vonku sme pre nich otvorili terasu a plánujeme ju aj rozšíriť. Našu reštauráciu chceme stále posúvať ďalej,“ prezradil Peter Varga.

Kapitán by svoju desaťčlennú posádku vychvaľoval donekonečna: „Adamko, Samko, Etela, Mirko, Lacko, Marcela, Tomáško, Ninka, Marianka, Pagi – to sme my. Mojou pravou rukou je prevádzkar Adam Klučár, neuveriteľne mi pomáhajú rodičia, manželka, brat a všetci blízki. Práve ľudia z našej reštaurácie robia inú reštauráciu, než tie v okolí.“

Majiteľ reštaurácie Peter Varga so svojou pravou rukou Adamom Klučárom. (zdroj: kij)

Svoje by vám povedala aj výprava ruského veľvyslanectva, ktorá v Reštaurácii Pod kaštieľom vychválila hovädzí roastbeef, špecialitu kuchyne. Vlani si pochutili aj traja hokejisti Nitry. „Práve spokojnosť zákazníkov je pre nás najdôležitejšia. Nejde nám o okamžitý zárobok za každú cenu, naopak, chceme ľudí spájať, tvoriť komunitu, ktorá sa u nás rada zíde pri dobrom jedle,“ pridal Peter Varga.

