Víkendovú fiestu v Kolíňanoch pripravili desiatky ľudí

V piatok finále Campri Cupu, v sobotu tradičná vínna cesta, a to všetko na pozadí kandidatúry na Dedinu roka. Kolíňany jednoducho žijú.

30. jún 2021 o 5:51 (KIJ)

Pekná návšteva, akú v obci pri Nitre nevidno deň čo, dala správny nádych finále Campri Cupu, kulisa si pochutila na výbornom dedinskom futbale a v neposlednom rade aj na miestnych dobrotách. V polčasovej pauze sa tlieskalo vystúpeniu bubeníckej šou Tambores.

„Snažili sme sa pripraviť finále tak, aby malo dôstojnú atmosféru. Myslím si, že sme to zvládli a aj aktéri zápasu odišli spokojní. Jednou z tém pri organizácii bol trávnik – v obrovských horúčavách išla závlaha aj viac než štrnásť hodín denne. Premaľovala sa tribúna a zábradlie. Vyvesili sme aj reklamy partnerov, ktorí pomáhajú nášmu futbalu. Chcem sa poďakovať vedeniu OŠK, konkrétne Norovi Vargovi a Rišovi Ballabášovi, s ktorými sme viackrát sedeli a riešili organizáciu. Samozrejme, všetkým sponzorom a podporovateľom. Aj našej hospodárke Magduške, ktorá tiež odrobila svoju nadprácu. Jednoducho všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, pomáhalo vyše dvadsať ľudí. Vďaka patrí aj Oblastnému futbalovému zväzu v Nitre, že nás poveril pohostením finále,“ rozprával starosta Róbert Balkó, zároveň moderátor pohárového večera.

V sobotu sa zas Kolíňany stretli na treťom ročníku Svätojánskej nočnej vínnej cesty. „Otvorených bolo trinásť vínnych pivníc, v ponuke bolo osemdesiat druhov vína, poľovníci varili guláš. Som rád, že dokážeme ľudí zapájať do spoločenského života v obci,“ uviedol ku sobotnému večeru, ktorý mal svoju nezameniteľnú atmosféru.

Starosta Kolíňan Róbert Balkó (vpravo) so starostami Veľkého Cetína a Rišňoviec Františkom Mészárosom a Máriom Machovcom a šéfom klubu v Kolíňanoch Norbertom Vargom. (zdroj: Jozef Fehér)

Vinohrad si nedávno obzrela aj porota súťaže Dedina roka 2021, ktorej miestni pripravili rozmanitý program.

„Naša samospráva funguje až na malé zmeny v rovnakom zložení už od roku 2006. Myslím si, že za 15 rokov sme obci dali náš rukopis. Našu kontinuálnu prácu sme chceli pretaviť do kandidatúry v súťaži, v ktorej Kolíňany ešte neúčinkovali. Prihlásilo sa rekordný počet dedín, až 29, niektoré majú iné parametre ako my, aj historické, ale chceli sme si to vyskúšať. Porota u nás bola tri hodiny a mali sme problém zmestiť sa do času. Ukázali sme jej päť miest v obci, miestne spolky prezentovali svoje aktivity, predstavili sa remeselníci, skauti, spolok Kolíňanskí huncúti, poľovníci, taekwondisti, včelári, jaskyniari...“ prezradil Róbert Balkó, starosta Kolíňan, ktorými by sa malo v budúcnosti prechádzať ešte krajšie: „Za posledných 10 rokov sme na dotáciách získali 1,5-milióna eur investovaných do rôznych projektov. Rozširujeme škôlku, otvárame ďalšie triedy. V balíku investičných aktivít je na pláne bytová výstavba, dokončenie čistiarne odpadových vôd a vybudovanie chodníka na hlavnej ulici.“

Tento článok vznikol aj vďaka reklamnej spolupráci Obci Kolíňany a MY Nitrianskych novín