Rišňovce sú stále krajšie. Starosta plní tri priority

Štadión im závidia kade-tade, teraz je prioritou nová škôlka

2. júl 2021 o 18:55 (KIJ)

Sadnite si do vychýrenej cukrárne, prezrite si Múzeum M. I. Kutuzova (ruský generál prenocoval v miestnom kaštieli po napoleonskej bitke), započúvajte do príbehov miestnych netuctových pamiatok a užite si miestami až neslovenský pohľad na malebné uličky kľukatiace sa Rišňovcami.

Vstupná brána druhého najväčšieho okresu v republike sa s pestrým vejárom možností otvára pre domácich i turistov.

Starosta Mário Machovec s maľovanou mapou Rišňoviec. (zdroj: kij)

Čistička, vodný zdroj a škôlka

Rišňovce nikdy nespali, vizáž dvojtisícovej dediny je obrazom rokov zveľaďovania a driny. Aj Mário Machovec, so 746 hlasmi (62%) víťaz starostovských volieb 2018, vlastne naskočil do rozbehnutého vlaku.

„Podarilo sa nám ukončiť rekonštrukciu futbalových kabín a štadiónu, ktorú začal predošlý starosta, pán Laboš. Projekt stál cez 500-tisíc eur, vzal veľa energie a psychických síl, obrazne povedané i pol roka života, ale výsledok, dúfam, stojí za to. Futbalisti majú štadión presahujúci šiestu ligu i neporovnateľne kultúrnejšie šatne. Vlani hostil finále Campri Cupu, ale, žiaľ, pre pretrvávajúce opatrenia v súvislosti s koronou sme ho ešte ani poriadne nepokrstili. Štadión však ešte nepovažujeme za úplne hotový – pri hlavnom vstupe potrebujeme nové oplotenie a upraviť svah. Zo štadióna by sme radi mali ucelený športový areál – máme ponuku na realizáciu workoutového ihriska, radi by sme urobili preliezky pre deti, zamýšľame sa nad prerobením existujúcej betónovej plochy na pieskovú, prípadne jej iné spoločenské využitie,“ rozprával starosta o pýche Rišňoviec a dodal i svoje potešenie z postaveného malého dopravného ihriska v areáli školy zrealizovaného aj vďaka grantov spoločnosti Bekaert.

Mário Machovec si plánov maľuje až-až, dedina mu víri hlavu od rána do večera. S pracovitými poslancami si robí zelené fajky na listine cieľov.

V Rišňovciach sa môžu pochváliť dvojkrížom, aký nie je hocikde. (zdroj: r)

„Pri nástupe do funkcie som si dal tri priority. Druhú čističku odpadových vôd sa nám už podarilo zrealizovať. Spojazdnenie druhého vodného zdroja je v riešení, veríme, že čoskoro budeme môcť kopať ryhu na pripojenie samotného potrubia. Treťou úlohou je výstavba novej budovy škôlky. Na ňu sa v súčasnosti pripravuje verejné obstarávanie. Projektová dokumentácia je hotová. Po dokončení pojme štyridsaťdva detí. V aktuálnej škôlke je ich celkom päťdesiatosem. V minulom školskom roku sa nám prvýkrát podarilo prijať všetky deti, tentoraz však z kapacitných dôvodov desať nie. Musíme prijímať predovšetkým predškolákov. Rovnako myslíme na to, že ak prijmeme viac detí, o tri roky sa nám to odrazí v škole, ktorá taktiež má svoju kapacitu,“ uvažoval nahlas starosta.

Zámerov i nápadov má za priehrštia aj pre budúce volebné obdobie, netají sa vôľou kandidovať opäť, hoci mu práca zhltla kusisko „predošlého“ života. Vie si predstaviť rekonštrukciu domu smútku (kľúčové bude, samozrejme, aj vyjadrenie príslušnej arcidiecézy), vynovenie chodníkov, výstavbu domu sociálnych služieb, pripravená je aj vizualizácia nového kultúrno-športového centra.

Aktuálna je aj realizácia projektu Wi-Fi pre Teba na desiatich prístupových bodov v dedine.

Mimochodom, obyvateľom život uľahčuje mobilná aplikácia Moja obec Rišňovce vymyslená poslancom Andrejom Jurenom. Používa ju už 710 ľudí. Ponúka farské oznamy, zvozový kalendár, susedský bazár i podnety občanov.

Prečo žiť v Rišňovciach? „Teší ma záujem mladých ľudí o bývanie v Rišňovciach. Odkedy som vo funkcii starostu, bolo za mnou niekoľko desiatok mladých párov, ktoré sa pýtali na možnosť bývania v obci. A čím to je, ťažko povedať. Sme na spojnici Hlohovec – Nitra a máme vlakové spojenie na Leopoldov aj Nitru. Čo sa týka služieb, máme v podstate všetko – potraviny, reštaurácie, zdravotné stredisko, lekáreň, kozmetičky, kaderníctvo, veterinára, chovateľské potreby, stavebniny, obchody so zmiešaným tovarom. Máme krásnu obec, v ktorej žijú slušní ľudia, ktorým záleží na tom, aby obec bola pekná, čistá a aby prosperovala a aby sme ju zachovali pre naše deti a všetky budúce generácie,“ odpovedal starosta Mário Machovec.

Najmenším spravia večerné kino

Pod starostom Máriom Machovcom majú Rišňovce nádych moderny, o čom svedčí aj šikovná vychytávka v preklenutí ťažkých časov: pri čakaní na výsledok testu na koronavírus sa v sále kultúrneho domu vysielali filmy! „Prídeme aj zajtra,“ neraz povedali občania pri sledovaní slovenských klasík ako Medená veža, Sváko Ragan a Červené víno.

Rišňovce sa môžu pochváliť novou čističkou odpadových vôd. (zdroj: mm)

Dedina je hladná po kultúre, mraky náročnej doby chce zahnať letnými akciami. Už v túto sobotu kultúrna komisia chystá Rišňovský kotlík, súťaž vo varení guláša sa v nultom ročníku otvorí iba pre domácich. Zlatým klincom večera bude rozprávka pre najmenších premietaná na stene Kutuzovovho múzea. Na pláne je aj poľovnícky strelecký pretek o putovný pohár starostu obce (17. 7.) a stále otvorené je uskutočnenie hasičských pretekov. Koncom augusta si uctia pamiatku SNP, rešpekt vzbudí čestná stráž vojakov. V poslednej sezóne nebol ani jeden zo štyroch plesov, ale na nadchádzajúci rok sú rezervované už dva termíny.

„Na akciách pripravovaných pod hlavičkou Obecného úradu sa podieľajú aj miestne organizácie. V obci dlhodobo pracuje a aktívne žije miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska, DHZ, miestny spolok Červeného kríža, poľovníci, drobnochovatelia, záhradkári, futbalisti...



V stále krajšej dedine je vždy čo oslavovať: vlani si skromne pripomenula 95. výročie zlúčenia Dolných a Horných Rišňoviec a o rok je na stole 750. výročie prvej písomnej zmienky. To bude ale veselo!

Finále zdvíhalo starostu zo sedačky Starosta Mário Machovec má radosť z obnovenej činnosti stolných tenistov i výletov cyklistického spolku, športom číslo jeden je však aj v očiach samosprávy futbal, veď v Rišňovciach bola lopta už v roku 1923! „Rád by som poďakoval bratom Petrovi a Máriovi Macháčovcom za dlhoročnú prácu pre klub a novému tandemu okolo otca a syna Rudolfa a Adriána Látečkovcom poprial veľa síl, trpezlivosti, kopec skvelých hráčov a bohatých sponzorov pri budovaní a udržaní rišňovského futbalu,“ povedal Mário Machovec, ktorý osobne podporil futbalistov na piatkovom striebornom finále Campri Cupu: „Finálová účasť je skvelým úspechom, z prehry si vôbec nerobím hlavu. Zápas spolu s rozstrelom bol dramatický, nie som veľký futbalový odborník, ale v momentoch ma zdvíhalo zo sedačky. Chalani majú stúpajúcu tendenciu – vlani boli v semifinále, teraz vo finále, o rok to už vyhrajú (úsmev).“

