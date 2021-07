Z Veľkého Cetína mladí neutekajú. Veľký úspech futbalistov pomôže aj mládeži

Rozrastajúcu sa dedinu zdobia aj výborné slovensko-maďarské vzťahy

3. júl 2021 o 18:55 (KIJ)

Tradíciou dýchajúci tisícročný kostol, magické zákutie vinohradu či západ slnka uprostred levanduľového poľa, odkiaľ máte tribečský hrebeň ako na dlani – to všetko je Veľký Cetín, dedinka medzi Nitrou a Vrábľami, ktorá sa stále hýbe vpred. V láske ju nemajú iba fotografovia a rybári okupujúci miestne štrkovisko, ale aj čoraz viac z ďaleka prisťahovaných rodiniek.

Na ceste je zubár

Starosta František Mészáros slúži dedine s 1 680 obyvateľmi už vo štvrtom volebnom období a trúfa si aj na piate, lebo stále je v nej čo robiť. Zateplili obecný úrad a zdravotné stredisko (ešte plánujú aj bývalú budovu obecného úradu, školskú družinu a jedáleň), ľudia si pochvaľujú projekt Wi-Fi pre Teba zrealizovaný na šestnástich prístupových bodoch, už plne funkčná je nová trafostanica (s investíciou pomohla Západoslovenská distribučná spoločnosť), ale pálčivé témy nájdete inde.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Sme radi, že 15-ročná maratónska robota vyústila do novej čistiarne odpadových vôd v úzkej spolupráci so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. Vybudovala sa ďalšia vetva tlakovej kanalizácie, čo je naša jasná priorita. Každý rok podávame žiadosť o envirofondy. Verím, že opäť budeme úspešní a že ZsVs na tom takisto záleží. Čo sa ešte týka čističky odpadových vôd, kanalizácie a prečerpávacej stanice, sedem vecí sa aktuálne kolauduje,“ prezradil Mészáros.

Veľký Cetín zhora. (zdroj: cbs)

Na obzore sú aj dve ďalšie novoty – zubár a domov sociálnych služieb.

„Po šiestich rokoch máme šancu na sprevádzkovanie stomatologickej ambulancie, o čo sa prisľúbila firma z Nitry, takisto o vysoko kvalitné zariadenia zo Švajčiarska. Časom by mal pribudnúť aj zubný technik. Ak ide o domov sociálnych služieb, je možnosť získať 40 percent zo sumy od Ministerstva dopravy a výstavby ako úver s jednopercentným úrokom a na zvyšných 60 percent dotáciu. Počet lôžok je limitovaný na štyridsať. Trúfam si povedať, že zariadenie by sme dokázali naplniť. Som rád, že obyvatelia, ktorí vyrastali za predošlého režimu, nemajú voči tomu averziu a chápu dôležitosť domova sociálnych služieb. Máme na to priestor – za kostolom. Ďalší postup budem preberať vo štvrtok so štátnou tajomníčkou. V druhej polovici nasledujúceho roka by sme radi videli výsledky,“ informoval starosta.

Vo Veľkom Cetíne aktualizujú trinásť rokov starého územného plánu, čo Ministerstvo dopravy a výstavby podporilo siedmimi tisícmi eur. Samospráva si uvedomuje aj nutnosť obnovenia chodníkov a miestnych komunikácií, niektoré z nich ostanú rozkopané po pokračujúcej výstavbe kanalizácie.

Plánujú tri letné akcie

V obci napriek zlepšenej pandemickej situácii stále cítiť rešpekt pred koronou, preto sa do letných akcií nerúti s veľkými očami. V sobotu 25. júla privíta futbalový Memoriál bratov Prešinských, o deň zas zorganizuje Obecné dni, dotáciou ich podporil Nitriansky samosprávny kraj, vystúpia folklórne súbory z okolia. August zas spestrí gastrofest spojený s rodinnou cyklotúrou (14. 8.).

Prečo žiť vo Veľkom Cetíne? „Lebo tu žijú chápaví a priateľskí ľudia rešpektujúci naše prostredie. Pozitívny vzťah ku obci preukazujú aj navonok. Veľký Cetín je vo veľmi dobrej lokalite vedľa Nitry a Vrábeľ. Je dôležité, že máme aj zdravotné stredisko s napríklad aj detskou doktorkou, v pláne je navyše stomatologická ambulancia,“ odvetil starosta František Mészáros.

Opäť sa priblížiť ku dvom tisíckam

Pri ihrisku vo Veľkom Cetíne namiesto lúk už stoja bytovky, za desať rokov pribudlo azda sto obyvateľov.

„Teší ma, že mladí z dediny neutekajú, ale stavajú si tu domy. Týmto tempom by sme sa v budúcnosti opäť priblížiť ku dvom tisíckam obyvateľov,“ povedal František Mészáros.

Futbalisti Veľkého Cetína v minulý piatok vyhrali prestížny Campri Cup, súťaž s právom štartu pre vyše 60 tímov zo 6. a 7. ligy. (zdroj: Martin Kilian ml.)

„Trošku som však sklamaný z aktivít občanov, ktorým boli onoho času veľmi výhodne predané obecné pozemky. Očakával som oveľa väčšiu aktivitu vo výstavbe domov. Takisto by som sa potešil väčšej angažovanosti rodičov dať deti do našej základnej školy, tým pádom by si vytvorilo lepšie puto s rodnou obcou. Občanom však patrí veľká vďaka za disciplínu a spolupatričnosť cez pandémii, dodržiavali harmonogram testovania a ukázali vzájomnú úctu,“ rozprával starosta a vyjadril spokojnosť so vzťahmi v dedine. „Sme slovensko-maďarská obec, ale obe národnosti spolu bezproblémovo vychádzajú. Aj ľudia prisťahovaní zo stredného Slovenska sa zžili s našim koloritom.“

Prvému mužovi Veľkého Cetína imponuje aj chod miestnych organizácií. „Spolok poľovníkov sa roky stará okrem revíru aj o životné prostredie, vinársky spolok Kadar plánuje ďalší ročník vínnej cesty, veľmi aktívna sú aj organizácie Csemadok, klub dôchodcov a ženský i mužský spevokol. Naša obec má bohatú históriu a práve pre angažovanosť našich obyvateľov sa nebojím ani o priaznivú budúcnosť,“ dodal František Mészáros.

Úspech pomôže aj najmenším Nebyť miestnej samosprávy, Veľký Cetín by v piatok iba ťažko dokázal vyhrať Campri Cup. „Triumf môžeme porovnať s postupom do piatej ligy spred 19 rokov. Úspech je výsledkom kvalitnej práce trénera, celého mužstva, vedenia, všetkých, ktorí majú pozitívny vzťah ku klubu. Zaslúžili si to aj naši fanúšikovia. Víťazstvo v prestížnej pohárovej súťaži určite pridá na motivácii aj klubovým mládežníkom. Znovu sa ukázalo, že podporovať futbal má význam aj zmysel,“ povedal starosta František Mészáros.

Tento článok vznikol vďaka reklamnej spolupráci Obce Veľký Cetín a MY Nitrianskych novín v rámci našej prílohe o finále Campri Cupu.