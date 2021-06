Szusztor: Konečne je pohár v správnych rukách

V pohári Dunajská Streda a v Európe Ferencváros, so žartom si želajú vo Veľkom Cetíne.

30. jún 2021 o 18:45 Martin Kilian ml.

Koľko takých penált v živote kopete? Adrián Grebáč rolu hrdinu odmietol a prestrelil bránu Rišňoviec, a tak v piatej sérii rozstrelu nadišla chvíľa FRANTIŠKA SZUSZTORA (36). A mali ste vidieť tú víťaznú radosť! Lopta padla do siete, kapitán skončil v klbku oslavujúcich spoluhráčov, utekal pobozkať dcérku a v zlatom daždi konfiet dopravil Veľkému Cetínu majstrovský pohár Campri Cupu.

„Konečne sme sa dočkali tohto víťazstva. Konečne je pohár v správnych rukách! V zápase sme dominovali, v jedenástkach to bola lotéria. Šance boli na oboch stranách, ďakujeme Oskárovi, že nás na konci zápasu podržal. Sme dobrý kolektív a spolu už druhý rok, bojujeme jeden za všetkých a všetci za jedného, trénujeme vo veľkom počte a toto je výsledok,“ jasal čerstvo spotený šampión na ihrisku v Kolíňanoch.

Článok pokračuje pod video reklamou

František Szusztor po premenení poslednej penalty. (zdroj: Martin Kilian ml.)

V deväťdesiatich bezgólových minútach sa v obrane dopĺňal so statným Petrom Horešom, ruval sa v súbojoch s Adriánom Látečkom či Tomášom Ondrejkom a snažil sa rozohrávať konštruktívne. Nie nadarmo roky nosí na drese desiatku. Iba mávol rukou, že finále odohral na preňho netradičnom poste.

„Kondične na tom po korone nie som ako kedysi. V strede sú šikovní chlapci. Sami vidíte Nikosa Charizopulosa, ten by si zahral aj vyššiu ligu, ale je to cetínsky srdciar. Takisto Paťo Majerčík. Rád si to v strede obehám, ale aj náš tréner Peťo Drahoš stále hovorieva, že z najlepších útočiacich hráčov sa stanú stopéri,“ povedal František Szusztor.

Vo Veľkom Cetíne majú zarobené na úspešnú dynastiu, po postupe zo siedmej ligy (2017) zapísali ešte väčší úspech.

Futbalistov Veľkého Cetína na čele s kapitánom Františkom Szusztorom dekorovali za majstrov Campri Cupu predseda ObFZ Nitra Štefan Korman a predstaviteľka spoločnosti Campri Silvia Kertészová. (zdroj: Martin Kilian ml.)

„Futbal v našej dedine je má správny smer. Obec to má pod palcom, veľkú mieru na tom má aj Peťo Paščák, ktorý sa spolu s ďalšími ľuďmi stará aj o chod klubu, dúfam, že ešte ostane v kabíne. Výborne je nastavená aj mládež, tréneri Maťo a Erik Fábryovci odvádzajú veľmi dobrú robotu. Som veľmi rád, keď pred našim áčkarským tréningom je na ihrisku tridsať detí. Budúcnosť patrí im. Dúfam, že budú v správnych koľajach a za Cetín budú hrať Cetínčania,“ hovoril dlhoročný líder FK a pokračoval: „Tréner Peťo Drahoš spravil v Cetíne ošiaľ. Veľa robí to, že sme pokope a dobrá partia. Chlapci si to vedia spolu kopnúť. Toto víťazstvo patrí aj našim fanúšikom. Nie je ich až tak veľa, ako by sme si priali, ale máme skupinku verných, ktorá chodí na každý zápas a je jej jedno, či vyhráme alebo prehráme, stále sme pre nich najlepší.“

Luxusné odmeny – zájazd do Prahy, tisíc eur, nová sada dresov a postup do Slovnaft Cupu – si „Hertha“ plánuje užiť plnými dúškami.

„V Česku sa dobre zabavíme a v pohári chceme Dunajskú Stredu. A keď pôjdeme do Európy, tak Ferencváros,“ vtipkoval František Szusztor.

Františkovi Szusztorovi robil garde v prijímaní trofejí ďalší skúsený Veľkocetínčan Nikos Charizopulos. (zdroj: Martin Kilian ml.)

Pri víťazstve v Campri Cupe ožívajú spomienky na posledný veľký úspech Veľkého Cetína, ktorý sa datuje 19 rokov vzad k postupu do piatej ligy, keď partia trénera Jozefa Csandu v rozhodujúcom šlágri posledného kola porazila Cabaj-Čápor 4:0 pred dvetisíc divákmi.

„Tešil som sa na zápas dlho dopredu. So Strojárom sme hrali doobeda, takže mi to vyšlo. Bol som tam medzi prvými, aby som mal miesto. Toľko ľudí som na dedinskom futbale ešte nevidel a myslím si, že toľko už v tejto dobe ani neuvidím,“ pamätal si „Feri“, ktorý mal v onej zlatej zostave bratrancov v bráne i obrane.

Architektom víťaznej jazdy Veľkého Cetína cez Campri Cup bol tréner Peter Drahoš (v modrom). (zdroj: Martin Kilian ml.)

Na „staré kolená“ rozdáva radosť doma, predtým s loptou videl svet, hral v Maďarsku a taktiež londýnsku ligu, v životopise má FC Nitra i sedem sezón v ČFK, ale Veľký Cetín je Veľký Cetín.

„Futbal v rodnej dedine je moja srdcovka a chcem ho hrať, kým mi bude zdravie slúžiť. Veľká vďaka patrí rodine, rodičia ma k futbalu viedli odmalička,“ vyhlásil František Szusztor.

Článok nájdete aj v prílohe o finále Campri Cupu v aktuálnych MY Nitrianskych novinách, ktorú sme vytlačili aj vďaka našim partnerom: Obec Veľký Cetín, Obec Rišňovce, Obec Kolíňany, Reštaurácia Pod kaštieľom, Javorovci - rodinné záhrady