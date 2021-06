Rokovanie o predĺžení nájmu pre kluby odložili. Na zastupiteľstvo prišlo málo poslancov

O nájomných zmluvách majú poslanci rozhodovať na ďalšom zasadnutí.

30. jún 2021 o 9:25 Dominika Cunevová

ZLATÉ MORAVCE. Zlatomoravskí poslanci mali na ostatnom zastupiteľstve rokovať opäť rozhodovať o predĺžení nájomných zmlúv pre dva miestne kluby – Net Café a Quadraton Club. No keďže na zasadnutie zo 17 poslancov prišlo len 12, ich prerokovanie odložili na koniec júla. Podobne dopadli viaceré návrhy, ktoré si vyžadovali 3/5 väčšinu hlasov.

Zastupiteľstvo však vzalo na vedomie petíciu, ktorá vznikla ako podpora klubu Quadraton z dôvodu zachovania existencie alternatívnej kultúrnej scény v meste. Samospráva ju obdržala v dvoch verziách.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok Osud zlatomoravského klubu je v rukách mesta. Ľudia spísali petíciu Čítajte

V písomnej podobe na ôsmich petičných hárkoch so 133 podpismi, z toho 16 bolo vyhodnotených ako neplatných. V elektronickej podobe petíciu tvorilo 48 strán. Od 6. mája ku dňu odovzdania, 26. mája, ju podporilo 1339, z ktorých 370 bolo označených pre Zlaté Moravce.

Obe prevádzky mali s mestom uzavreté zmluvy o prenájom na dobu určitú (do konca mája tohto roka). Ich žiadosti o predĺženie vtedy Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb neodporučila. Na svojom ďalšom rokovaní začiatkom júna komisia zmenila názor.

V prípade schválenia zmluvy by Net Café priestory amfiteátra mohlo využívať do konca roka 2022, Quadraton v areáli futbalového štadiónu do 30. júna 2022.