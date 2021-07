Násilím otvorili hrobku nitrianskeho vajdu. Toto by žiadny cigán nespravil, zhodli sa príbuzní

Rómovia si myslia, že zlodej hľadal zlato a peniaze.

1. júl 2021 o 13:12 Miriam Hojčušová

NITRA. Rodinnú hrobku, v ktorej sú pochovaní aj dvaja vajdovia, našli dnes ráno poškodenú. Niekto ju násilím otvoril.

Na mieste bola ako prvá polícia, postupne prišlo aj množstvo Rómov. „Bola tam len fľaška a nejaké drobné, toto by cigáni v živote nespravili,“ povedal jeden z nich.

Do hrobky naposledy uložili vajdu Karola Lakatoša, bolo to na jar. Niekto si zrejme myslel, že tam nájde zlato a peniaze.

„To musel niekto vedieť, že kto je tam pochovaný,“ poznamenal Róm, ktorý stál za policajnou páskou.

„Musia nájsť, kto to spravil. To nebol jeden. Museli mať ´vŕtačku,“ rozprávali sa príbuzní. „Ani mŕtvi nemajú pokoj. Ten, kto to spravil, nebude mať ani ruky ani nohy,“ opakovala ďalšia žena.