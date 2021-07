Galanta má mladučkého trénera

Mužstvo treťoligistu, ktoré skončilo na predposlednom mieste tabuľky, bude mať nového kouča.

1. júl 2021 o 21:04 Martin Kilian

Trnavčan Denis Tomaškovič sa stal novým trénerom futbalistov Galanty.

„Oslovil ma prezident klubu, že hľadajú mladého, ambiciózneho trénera, že by chceli dať mužstvu nový impulz. Prijal som to, pretože ako tréner sa chcem neustále posúvať a zlepšovať. Je to pre mňa nová výzva a šanca zasa sa trénersky posunúť,“ hovorí Denis Tomaškovič, ktorý sa tak v 30 rokoch dostal už do tretej ligy.

„Ťažko povedať, aké mám očakávania v novom klube.