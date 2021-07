Niektoré súťaže ZsFZ budú mať aj 18 tímov. Iné ešte treba doplniť

Uzávierka prihlášok vypršala vo štvrtok o polnoci. Poďme sa pozrieť na neoficiálne zloženie súťaží.

2. júl 2021 o 10:12 Martin Kilian

Len pred piatimi dňami sa skončila "polovičatá" sezóna súťaží Západoslovenského futbalového zväzu a už bolo treba poslať prihlášku do nového ročníka.

Na základe rozhodnutia VV ZsFZ sa nevypadáva, ale postup vyššie možný je. Aj to bol jeden z faktorov, ktoré sa postarali o nerovnaký počet tímov v ligách.

Poďme si prejsť súťaže, ktoré zaujímajú fanúšikov z nášho regiónu.

3. LIGA

Prihlásilo sa 18 klubov: FC Nitra, Myjava, Beluša, Malženice, Vráble, P. Bystrica, Šaľa, Častkovce, Marcelová, Nové Mesto, Kalná n/Hr., Imeľ, Led. Rovne, Nové Zámky, Galanta, V. Ludince, Levice, Partizánske.

Myjava sa napokon rozhodla zotrvať v tretej lige. Prihlásili sa všetky kluby z uplynulej sezóny, nováčikovia sú Levice a Partizánske, víťazi štvrtých líg.

Do súťaže vypadol z Fortuna ligyFC Nitra (keďže nedostal licenciu na to, aby mohol byť v II. lige), ktorý tak vlastne nahradí svoju rezervu. V kuloároch sa dlhšie hovorí o snahe zaradiť Nitru do druhej ligy, ale táto informácia stále nebola potvrdená.

Mimochodom, Nitra svoju rezervu neprihlásila do žiadnej súťaže.

S 18-člennou súťažou je riadiaci orgán stotožnený. „Keďže Výkonný výbor pri reštarte rozhodol, že sa nebude vypadávať, už vtedy sa dalo predpokladať, že niektoré súťaže sa rozšíria.