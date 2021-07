FC Nitra ostáva na štadióne, mesto ale určilo tri vážne podmienky

Klub nejde na ulicu.

2. júl 2021 o 11:44 Martin Kilian ml.

Vyzeralo to kadejako, nad FC Nitra sa po športovom vypadnutí do druhej ligy a administratívnom až do tretej zaťahovali mraky. Nájomná zmluva na štadión pôvodne platila klubu iba pre najvyššiu súťaž, mesto však v máji pridalo dodatok o jej platnosti aj pre o level nižšiu ligu a všetko nasvedčuje tomu, že teraz mu opäť vyšlo v ústrety.

Starý nájomný kontrakt pre FC vypršal v stredu 30. júna, a tak mesto na štvrtkovom (1. 7.) zastupiteľstve rozhodlo o ďalšom postoji. Žiadna revolúcia sa napokon nechystá, áčko a približne tristo detí sa nemusí sťahovať, radnica si však stanovila šesť podmienok.

AJ TOTO SA DOZVIETE Akých šesť podmienok si určilo mesto v novej nájomnej zmluve pre klub

Aký dôležitý krok bude radnica žiadať od klubu

Koľko zaplatí klub za nový nájom

Koľko eur FC dlhuje Nitrianskej investičnej a mestu a dokedy to má vyrovnať

Ktorí poslanci rozhodli o podmienkach nového nájmu

Článok pokračuje pod video reklamou

O všetkom konsenzuálne rozhodla 9-členná komisia poslancov zriadená iba pre sformulovanie odporúčania konateľovi Nitrianskej investičnej spoločnosti ohľadom ďalšieho prenájmu futbalového areálu pre FC Nitra.