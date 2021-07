Na olympiádu ide aj Czaková. Veľmi sa teší

Aktuálne má účasť na svetovom športovom sviatku potvrdenú 9 slovenských atlétov.

2. júl 2021 o 14:06 Martin Kilian

Vo štvrtok popoludní okolo 16.30 h Svetová atletika v tlačovom vyhlásení potvrdila, že všetci, ktorí sú v renkingu Road to Tokyo na webe WA vyznačení polotučne, majú nárok na účasť na OH v Tokiu. Zo Slovenska je to 9 atlétov.

Už predtým mali účasť istú štyria Nitrania – chodci Matej Tóth, Michal Morvay, štvrtkárka Emma Zapletalová a kladivár Marcel Lomnický.

Ďalšími piatimi nominovanými sú Ján Volko, Miroslav Úradník, Gabriela Gajanová, Martina Hrašnová a Mária Katerinka Czaková.

Z 9 slovenských atlétov je až päť rodených Nitranov a odchovancov atletiky v meste pod Zoborom. Všetci navštevovali aj Základnú školu Nábrežie mládeže.

Slovenským rekordérom sa stane Matej Tóth (obhajca zlata z Ria 2016), ktorý absolvuje svoju piatu olympiádu – rozlúčkovú.

Mária Katerinka Czaková bude štartovať na svojich tretích OH. Správa o potvrdení účasti ju zastihla na sústredení v talianskom Livigne.

„Veľmi sa teším, že to vyšlo. Kvalifikácia na moju tretiu olympiádu bola pre mňa najnáročnejšia. Do posledného dňa som nevedela, ako to dopadne, aj keď som sa vo svetovom rebríčku stále pohybovala na postupovej priečke. Vedela som, že posledný víkend bude náročný, lebo veľa krajín malo ešte preteky,“ povedala pre MY noviny z Talianska 32-ročná rodáčka z Nitry.

Zľava Matej Tóth, Michal Morvay, Mária Katerinka Czaková a Matej Spišiak. Chodecká tréningová skupina sa aktuálne v Taliansku pripravuje na olympiádu. (zdroj: am)

A aký je jej ďalší program pred olympijskými pretekmi? „Momentálne sme celá tréningová skupina na sústredení v Livigne do 18. júla. Potom budeme týždeň doma a 26. 7. odletíme do Tokia,“ dodala chodkyňa, ktorej najväčším úspechom je piate miesto na ME 2018 v Berlíne.

Tak pozdravujeme do Talianska a želáme úspešný záver prípravy na Tokio.