Uletený nápad mladého kuchára. Varil na letisku pred helikoptérou

Po prvej verejnej degustácii v Hoteli Capital sa rozhodol, že tentoraz bude jedlo pripravovať na letisku v Janíkovciach.

4. júl 2021 o 11:41

NITRA. Filip Ondrušek neprestáva prekvapovať. Len 25-ročný kuchár so skúsenosťami, ktoré by mu mohli závidieť oveľa starší kolegovia z brandže, prišiel s neobyčajným nápadom. Po prvej verejnej degustácii v Hoteli Capital sa rozhodol, že tentoraz bude jedlo pripravovať na letisku v Janíkovciach.

„Podľa mňa treba vyskúšať všetko a mám rád crazy veci, tak mi varenie na letisku prišlo na to ako stvorené. Keď som bol malý, lietadlá ma fascinovali rovnako, ako napríklad vlaky. Ale pri lietadlách degustáciu ešte nikto nerobil. Inšpirovali ma aj kuchári, čo pripravujú jedlá na palube lietadla, čo do budúcna určite zrealizujem. Toto bol k tomu taký predkrm,“ usmial sa Filip.

Vo štvrtok večer sa v spolupráci s Aero Slovakia a.s. jeho vízia stala skutočnosťou a svojim hosťom varil priamo pri lietajúcich strojoch. Väčšina programu sa odohrávala pri helikoptére s krásnym výhľadom na mesto a nad ním sa prevaľujúce mračná s presvitajúcmi lúčmi zapadajúceho slnka.

„Som rád, že to dobre dopadlo. Počasie som pozeral do poslednej hodiny, ale mám rád aj zmeny a bol som pripravený na všetko,“ povedal Filip.

Ako prvé servíroval slovenskému národu známe jedlá – hlivový perkelt a plnenú papriku. Nasledovali kuracie srdiečka na syrovej omáčke so spáleným domácim cmarom.

Pravým mäsožravcom ulahodil šťavnatý angus steak priamo od nitrianskeho dodávateľa. Predposledný chod Filip obalil rúškom tajomstva a hostia do poslednej chvíle netušili, čo im bude podávať.

Gurmánske menu uzatvoril ľahkým letným dezertom - domácimi marhuľami s tvarohom.

Ďalšiu akciu plánuje ambiciózny mladík na 17. augusta. „Tentokrát to bude diskotéka, na ktorej ponúknem sexi streetfoodové jedlá, čiže sendviče alebo aj langoš na atypický spôsob. Takéto niečo volám Fryday, po slovensky Pyatok, čo presne vystihuje crazy štýl, ktorý preferujem,“ prezradil kuchár.

Začiatkom septembra sa verejnosť dočká slávnostného otvorenia jeho reštaurácie Sim 13 by Philippoo v hoteli Capital v Nitre na Farskej ulici. Na záver treba dodať len to, že by ste si to rozhodne nemali nechať ujsť.

