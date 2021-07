Šípoš ide z Nitry bez hádok. Chceli ho aj v Španielsku, v Česku sa stane otcom

Vieme aj sumu, aká môže pod Zobor priletieť z Česka za najlepšieho hráča.

4. júl 2021 o 18:17 Martin Kilian ml.

Kde sú dnes tí, čo uštipačne hovorili, že ho tlačí otec a brankár z neho nikdy nebude? A koľkože ich v Nitre bolo...

V posledných dvoch sezónach ligy žiadny gólman nelapil viac lôpt než DÁVID ŠÍPOŠ (22) – rovných 226. Hoci chytal za dvakrát za sebou najhorší tím súťaže, v 52 zápasoch si až 14-krát udržal čisté konto.

Trénerovi Mariánovi Süttöovi to pod Zoborom nešlo, ale bol to on, kto zo „Šipiho“ spravil trvalú jednotku, keď v lete 2019 počúvol predtuchu zo svojho sna. Odvtedy sa rodák z Topoľčian stal najlepším hráčom Nitry a v stredu prišla odmena: prestup do Českých Budějovíc.

Článok pokračuje pod video reklamou

AJ TOTO SA DOZVIETE Prečo Šípoš poďakoval Nitre

O akej sume sa hovorí ako možnej výške výchovného

Prečo nevyšli prestupy do Trenčína a D. Stredy

Ako vážne bol v zime jednou nohou v Slovane

Čím si ho získali České Budějovice

Aké kluby ho chceli, ktorý španielsky klub mal záujem

Čím špeciálnym sa vyznačuje Šípošov odchod z Nitry

Ako sa rodil váš prestup do Českých Budějovíc?

Ich tréner brankárov Patrik Macej sa mi ozval asi pred troma týždňami a predminulú stredu znovu. Zavolal mi aj tréner David Horejš s prísľubom, že ma chcú. O deň nato prišla na mňa do Nitry ponuka. Zistili sme, že treba platiť výchovné, hoci pôvodne bola informácia opačná. Kluby začali debatovať o výške výchovného, zdalo sa, že to nepôjde, ale v sobotu mi bolo povedané, že je to dohodnuté. Som rád, že klub za mňa niečo dostal. Začiatkom minulého týždňa sme ešte riešili pár záležitostí v Nitre a v utorok večer som už cestoval do Českých Budějovíc. Veľká vďaka jednoznačne patrí mojim agentom z Football Service Agency Milanovi Lednickému a Matejovi Ivanovi, ktorí mi pomohli s prestupom.

Celý rozhovor nájdete aj v zajtrajšom (5. 7.) vydaní MY Nitrianskych novín

Napriek turbulenciám i vašom predčasnom ukončení zmluvy tri kolá pred koncom ligy ste poďakovali Nitre. Prečo?