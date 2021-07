České Budějovice sú malý raj, „Šipi“ spravil výborne, káže Machovec

Česko je oveľa lepší krok než Trenčín alebo Dunajská Streda, odkazuje bývalý ligista (nielen) Nitry.

6. júl 2021 o 5:30 Martin Kilian ml.

Čerstvý prestup Dávida Šípoša do Českých Budějovíc schvaľuje aj JAROSLAV MACHOVEC (34), ktorý v 93-tisícovom meste hral v rokoch 2011 – 2015 a na jar 2014 mu siedmimi gólmi v posledných štyroch zápasoch (vrátane hetriku v kľúčovom zápase v Táborsku) vystrelil návrat do ligy.

„V klube mi bolo perfektne, vtedy som mal životnú formu. V obrane ma vždy zastúpil kolega Deli, neskôr hráč Brúgg. Doteraz sú v tíme Novák a Javorek, dobre vychádzam aj s športovým riaditeľom Vozábalom. Trénerom je dnes Horejš, aj s ním som hrával, je moderný, chce hrať atraktívne a Dávidovi môže pomôcť. V Č. Budějoviciach je futbal v kurze, na lepších súperov bolo plno. Mesto je nádherné a Juhočeský kraj najkrajší v celom Česku. Skrátka malý raj,“ vyhlásil Machovec, ktorý na „Šipiho“ pálil ako spoluhráč v Nitre.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Pre Dávida je to výborný krok, neporovnateľne lepším než prestup do Trenčína alebo D. Stredy. Klub má nového majiteľa, viac peňazí a vyššie ciele. Môže to byť jeho odrazovým mostíkom na ešte lepšiu adresu. Zaslúžil si odísť už po minulej sezóne. Je to výborný brankár a charakterovo výborný chalan,“ povedal nám rodák z Rumanovej, ktorý po pestrej kariére hrá futbal v piatej rakúskej lige v Kittsee, má civilné zamestnanie a s manželkou Martinkou sa teší z dcérky Ilonky (8) a synčeka Alexeja (6).