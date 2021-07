Obchodovali s náplasťami na bolesť, dostali vysoké tresty. Lekár uzavrel dohodu

Fentanyl im predpisovali lekári, jeden pracoval v nitrianskej nemocnici. Díleri predávali náplasti narkomanom.

5. júl 2021 o 19:00 Miriam Hojčušová

NITRA. Na dlhé roky ide do väzenia partia, ktorá obchodovala s fentanylovými náplasťami. Krajský súd rozhodol v pondelok, rozsudok je právoplatný.

Liek patrí medzi opioidy, určený je najmä pre onkologických pacientov, pomáha zmierniť veľmi silnú a dlhotrvajúcu bolesť. V posledných rokoch sa zneužíva ako droga.

Odsúdení vyberali fentanylové náplasti v lekárňach, recepty mali od lekárov. Jeden z nich pracoval v nitrianskej nemocnici, v ambulancii chronickej bolesti.

Musel odísť po tom, ako polícia v lete 2019 rozbehla akciu Algena. Súvisela „s nadmerným predpisovaním liekov opiátového typu pre občanov rómskej komunity za úplatky“.

Lekár pred dvomi mesiacmi uzavrel dohodu o vine a treste. Dostal podmienku.

Kšeftovali aj v nemocnici

Traja muži a štyri ženy (sú medzi nimi obyvatelia Orechovho dvora a obce Hájske) zásobovali náplasťami Nitru a široké okolie. Obchody robili aj priamo v nemocničnom areáli, kde sa stretávali so svojimi zákazníkmi. Trvať to malo vyše 1,5 roka.

Polícia ich zadržala na jar 2019. Na rozsudok čakali vo väzbe. Za drogový zločin dostali tresty od 10,5 do 14 rokov. Po ich odpykaní budú dva až tri roky pod ochranným dohadom.

Šéfom organizovanej skupiny bol podľa rozsudku Štefan L., invalidný dôchodca. Medzi odsúdenými je aj jeho dcéra.

Pri prehliadke v Štefanovom dome našli policajti desiatky fentanylových náplastí, ktoré boli zatočené v linoleu a ukryté v špeciálnej skrýši na dvore za latrínou.

Muž v záverečnej reči tvrdil, že náplasti používal na liečbu svojej chrbtice. „Ak by to bola pravda, tak by obžalovaný a ani nikto z členov jeho domácnosti nemal dôvod náplasti ukrývať, a v držbe by mali iba taký počet náplastí, ktorý by zodpovedal maximálnej osobnej potrebe,“ konštatoval súd.

Poukázal aj na skutočnosť, že partia profitovala z liekov na úkor ťažko chorých pacientov.

Silnejšie ako heroín

Podľa odborníkov sa závislosť na fentanyle vytvára okamžite. Náplasti sú aj stokrát silnejšie ako heroín. Preto pre ich predpisovanie platia prísne pravidlá.

„Odsúdení páchatelia mali dve lekárske ambulancie, kde získavali recepty na náplasti. V tejto časti bola vec odstúpená vyšetrovateľom Úradu boja proti korupcii,“ informoval Jaroslav Maček z nitrianskej krajskej prokuratúry.