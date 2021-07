Sedem mužstiev ubudlo, jedno ožilo. Bude baráž

Ako bude vyzerať zloženie súťaží ObFZ Nitra?

6. júl 2021 o 14:30 Martin Kilian

Do včerajšej polnoci bola uzávierka prihlášok do nového súťažného ročníka 2021/22 pre kluby z nitrianskej oblasti.

Bilancia nie je priaznivá, na ďalších dedinách ľudia prídu o futbal.

Pozrime sa na sumár:

6. liga: 15 prihlásených, chýba Lehota.

7. liga A: 9 prihlásených, chýbajú H. Lefantovce a Štefanovičová. Prihlasujú sa údajne aj D. Krškany (ako desiaty prihlásený tím), len zatiaľ to na futbalnete "nesvieti", z technických dôvodov.

7. liga B: 10 prihlásených, chýbajú Babindol, Paňa a Branč B.

7. liga C: 14 prihlásených, absentujú Jedľové Kostoľany, ale pribudli znovuobnovené Beladice.

Bilancia šalianskych tímov ešte nie je uzavretá. Budú účinkovať opäť v spoločnej 7. lige Šaľa-Galanta, ale v ObFZ Galanta sa ešte možno prihlasovať do štvrtka 8. júla.

K voľnému miestu v šiestej lige sa vyjadril predseda zväzu Štefan Korman.

"O problémoch v Lehote sme hovorili s Pavlom Mesárošom, vysvetlil nám situáciu, prečo sa neprihlásili do žiadnej súťaže.

V 6. lige je teda voľný "flek". Podľa noriem by sme mohli nechať súťaž 15-člennú, alebo doplníme súťaž niekým zo 7. líg. Rozhodli sme sa pre baráž. Aby niekto z klubov mohol ísť vyššie, bola by to pre nich odmena za snahu.

Zástupcovia všetkých štyroch klubov, ktoré boli priebežne na čele svojich 7. líg, prídu dnes na stretnutie. Sú to Jarok, Golianovo, Čierne Kľačany a Trnovec.

Na stretnutí si dohodneme formu, ako odohráme barážový turnaj," vyjadril sa Štefan Korman.

Ďalšie informácie teda budú známe už zajtra.