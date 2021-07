Vydarená premiéra v Lukáčovciach

V prvú júlovú sobotu sa stretlo jedenásť mužstiev na prvom ročníku turnaja v malom futbale v Lukáčovciach.

8. júl 2021 o 17:00 Martin Kilian

Hralo sa vo formáte 5+1. Zabaviť sa prišli viacerí mladí futbalisti so štartami za FC Nitra v tíme mužov či ligového dorastu. A to aj preto, že podujatie organizoval Tomáš Hambálek, odchovanec FC Nitra.

Pozrite si fotky Turnaj v Lukáčovciach (FOTO) Čítajte

O jedlo pre účastníkov sa postaral Džemil Šefkii, poďakovanie patrí Stanislavovi Hantákovi za moderovanie a pánom rozhodcom za dobre odvedenú prácu. Všetci prítomní si spolu užili peknú športovú sobotu.

Skupina A - poradie: 1. Kladivári 13 b, 2. FC Hungary 10, 3. Jako 6, 4. Pelíšky 6, 5. Young boys 6, 6. Náčelníci 1.

Článok pokračuje pod video reklamou

Skupina B: 1. All In 12 b, 2. Vizuálny faktor 9, 3. Dreváci 6, 4. Mladí trogári 3, 5. Modrí 0.

Štvrťfinále: Kladivári - Mladí Trogári 3:1. All In - Pelíšky 1:1, p.k. 4:3. FC Hungary - Dreváci 2:1. Viz. faktor - Jako 2:1.

Semifinále: Kladivári - Viz. faktor 2:1. All In - FC Hungary 0:2.

O 3. miesto: Viz. faktor - All In 0:3.

Finále: Kladivári - FC Hungary 3:1.

Najlepší brankár Kevin Kollár (Kladivári), najlepší hráč Richard Modrovics (FC Hungary), najlepší strelec Patrik Danek (All inn).

All stars tím: H. Zelka (All inn) - M. Balaj, A. Pagačovič (obaja Kladivári), K. Pajer (Viz. kontakt), V. Radványi (FC Hungary), A. Watter (Dreváci).

KLADIVÁRI: K. Kollár - M. Balaj, J. Babulic, D. Civáň, B. Bruckner, A. Pagačovič, T. Hambálek.

FC HUNGARY: D. Vendrinský - K. Horváth, K. Németh, R. Modrovics, K. Tamás, M. Tamás, Š. Manczal, L. Kele, V. Radványi.

ALL IN: H. Zelka - P. Danek, R. Táčovský, A. Ďuriš, A. Čajkovič, D. Čibik, M. Ondrovčák, P. Peťovský, P. Bučko, S. Watter.

Rozhodovali Uhrin, Prešinský a Mikuš.