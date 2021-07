Vo finále zmazali 14-bodové manko, rozhodli posledné sekundy

Skvelý úspech! Basketbalové kadetky Serede sa stali majsterkami Slovenska do 17 rokov.

7. júl 2021 o 22:22 Martin Kilian

Vo Zvolene sa uskutočnil slovenský šampionát v basketbale kadetiek U17. Spomedzi ôsmich tímov sa na najvyšší stupienok postavili dievčatá z BK Lokomotíva Sereď. Cesta za zlatom bola veľmi ťažká, finálový zápas proti Starej Turej sa vôbec nevyvíjal priaznivo. Bojovnosť zvereniek mladého trénera Martina Bosého však slávila úspech. Aj tento víkend potvrdil, že v malom meste sa dlhé roky kvalitne pracuje s mládežou pod košmi.

Výsledky Serede: B. Bystrica/Zvolen 66:47 (27:25), Užovičová 29, Nagyová 21, semifinále: Young Angels Košice U17 53:45 (20:18), Jakubčeková 23, Užovičová 15, finále: Stará Turá 52:50 (24:29), Jakubčeková 20, Užovičová 11.

Konečné poradie: 1. Sereď, 2. Stará Turá, 3. YA Košice U16, 4. YA Košice U17, 5. Trnava, 6. B. Bystrica/Zvolen, 7. Poprad, 8. Ivanka p/D.

Do All stars M-SR sa dostali Liana Užovičová a Ema Nagyová (BK Lokomotíva Sereď).

Najužitočnejšou hráčkou družstva Serede bola Hana Jakubčeková.

SEREĎ: Liana Užovičová, Ema Nagyová, Hana Jakubčeková, Lillian Vaňovčeková, Nina Dudonová, Tamara Takács, Alžbeta Žemlová, Sarah Yasmin Zrayer, Monika Svrbická, Zuzana Vaculčiaková, Kristína Liptáková, Linda Lopašovská.

Martin Bosý, tréner: „V tejto špecifickej sezóne, počas ktorej sa celé Slovensko trápilo s pandémiou a športovci mali veľké obmedzenia, museli dievčatá trénovať 5 mesiacov pred počítačom alebo vonku behaním. Aj pre toto všetko sme išli na tento finálový turnaj s malou dušičkou, no zároveň s veľkými očakávaniami. Stanovili sme si jediný cieľ, a to je vyhratý finálový zápas v nedeľu. Krok za krokom, víťazstvo za víťazstvom, sme sa tam dostávali aj napriek veľkej únave a zraneniam. Keď sme vo finále prehrávali už o 14 bodov a takmer nikto na Slovensku neveril, že maličká Sereď môže zvíťaziť, tak my sme verili a podarilo sa. Zápas sme zvrátili v náš prospech v posledných minútach, doslova sekundách. Radosť bola obrovská a zaslúžená. Chcem dievčatám poďakovať za to, čo všetko museli zvládnuť a boli odmenené pre nás obrovským úspechom.“