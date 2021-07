Výstrel pred nitrianskou diskotékou počuli viacerí, zbraň nikto nevidel

Doteraz bolo vypočutých šesť svedkov. Polícia pracuje s verziou, že došlo k náhodnému výstrelu.

8. júl 2021 o 21:52 Miriam Hojčušová

NITRA. Pred nitrianskym diskotékovým barom zaznel výstrel, no nikto nestrieľal. Také sú podľa našich informácií predbežné zistenia polície.

Incident sa odohral koncom mája na Kmeťkovej a Mostnej. Riešia ho ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu a priestupok na úseku zbraní a streliva. Podozrivé sú dve osoby.

„Prípad doposiaľ nie je uzatvorený, a preto nemôžeme z taktického hľadiska zverejniť viac informácií,“ povedala hovorkyňa Renáta Čuháková.

Začalo sa to krádežou

Konfliktu predchádzala krádež v Lune - DJ Mairee prišiel o peňaženku. Keď to zistil, on a spevák David Key vyšli na ulicu, kde zbadali páchateľa. Mairee napísal na sociálnej sieti, že muž pri konfrontácii vytiahol zbraň a padlo aj „niekoľko výstrelov“.

David Key pri našom osobnom stretnutí hovoril o jednom výstrele, ktorý smeroval do zeme. „Nevedel som vtedy, že je to plynová pištoľ, no keby ma z takej blízkosti trafil do brucha, je po mne,“ povedal.

Keď volal na linku 158, kričal, že sa strieľa. Podľa prvotného vyjadrenia polície však svedkovia streľbu nepotvrdili a nezaznamenali ju ani mestské kamery.

Blokovou pokutou sa to neskončilo