Voltižéri zo Šale boli v Šamoríne. Lea Hakszer bojuje o MS

Šalianski voltižéri z klubu TJ Slávia SOUP Šaľa boli zastúpení vo všetkých kategóriách okrem skupín.

10. júl 2021 o 8:00 (LL)

Prvá júlová sobota sa v najväčšom slovenskom jazdeckom areáli X Bionic sphere v Šamoríne niesla vo voltížnom duchu, kalendár pokračoval ďalším podujatím Slovenského voltížneho pohára.

Súťaže sa zúčastnili s výnimkou jedného všetky aktívne voltížne kluby na Slovensku. Súťažilo sa v kategóriách jednotlivcov, dvojíc a skupín vo všetkých vekových kategóriách. Celkovo sa predstavilo vyše 80 jednotlivcov, 4 skupiny a 5 dvojíc pretekajúcich na takmer 20 koňoch.

Šalianski voltižéri z klubu TJ Slávia SOUP Šaľa boli zastúpení vo všetkých kategóriách okrem skupín. V kategórii mladších detí D1 sa zo Šale predstavilo 5 pretekárov, prevažne nováčikov v tomto športe. Napriek tomu sa im však podarilo úspešne predviesť svoje povinné a voľné zostavy, čo im zaručilo umiestnenie v polovici štartového poľa. Najlepšie sa umiestnil Kristián Maťašovský na koni Frajer pod vedením Beáty Tóthovej, ktorému sa podarilo získať bronzovú medailu.

Vo veľkej konkurencii starších detí štartovalo 7 jednotlivkýň zo Šale. Podobne ako v kategórii mladších detí, aj v tejto kategórii sú šalianski voltižéri prevažne nováčikovia. O šaliansku radosť sa postarala úradujúca majsterka západoslovenskej oblasti Katarína Nagyová štartujúca na koni Nadir pod vedením Jany Majdlenovej, ktorá po nie celkom uspokojujúcom výkone obsadila krásne 3. miesto. „V Katkinom cvičení bolo vidieť značnú nervozitu, no napriek tomu predviedla peknú voľnú zostavu a získali sme bronz. Vieme, že zo seba ešte nedala všetko, máme sa v jej podaní ešte na čo tešiť,“ uviedla Jana Majdlenová.

Početne zastúpenú kategóriu SVP seniorov ovládla šalianska pretekárka Lea Hakszer na koni Nadir, taktiež pod vedením Jany Majdlenovej, ktorá týmto víťazstvom natiahla svoju víťaznú šnúru na 5 pretekov a navyše sa jej podarilo získať nomináciu na záverečné podujatie kvalifikácie o účasť na majstrovstvách sveta seniorov vo voltíži v Budapešti (23.–29. 8. 2021). „Je to krásny pocit, keď cvičenec dokáže splniť všetky predpoklady na nomináciu a svojimi výkonmi sa dostáva do slovenskej reprezentácie idúcej na šampionát. Lei som to veľmi priala, nakoľko presadiť sa v senioroch nie je jednoduché. Dva roky tvrdej driny stáli za to a výsledkom tohto úsilia je nominácia v pozícii slovenskej jednotky,“ uviedla Jana Majdlenová.

Katka s Leou nevynikli len ako jednotlivkyne, ale tiež ako dvojica. Na koni Nadir sa im podarilo pod vedením Jany Majdlenovej získať druhé miesto, a tým obhájiť striebro z MZsO v Šali.

„Boli to náročné preteky, čo sa logistiky aj počasia týka, no spoločnými silami sa nám podarilo úspešne reprezentovať klub, mesto Šaľa a tiež Nitriansky samosprávny kraj. Moje poďakovanie a gratulácia patrí všetkým cvičencom nášho klubu za predvedené výkony, disciplínu a súdržnosť. Taktiež nesmiem zabudnúť na obe lonžérky a pomocný personál, bez ktorých by sme tento voltížny maratón len ťažko zvládali,“ vyjadril sa Lukáš Luknár, asistent predsedníčky TJ Slávia SOUP Šaľa.