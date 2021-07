Nevidzany sú celoslovenským unikátom. Vyprášili aj 18-krát väčšie mestá

V malej dedine majú suverénnych dorastencov s nezvyčajnými štatistikami.

9. júl 2021 o 9:32 Martin Kilian ml.

V mestách (Kolárovo, Štúrovo, V. Meder...) a dedinách IV. ligy Juhovýchod U19 žije 74 869 obyvateľov. Z nich v Nevidzanoch iba 577, napriek tomu ju preleteli 15 výhrami v 15 zápasoch so skóre 79:3, kanonádami 11:0 či 19:0 a 13-bodovým náskokom!

Dorastenci maličkej obce mali turné po celom regióne, v kompletnej sezóne by dokonca nacestovali takmer 1 500 kilometrov (v 6. lige najazdili za súpermi iba 366 km), aj v skrátenej súťaži však všade ukázali, že sú najlepší. Jar (7 zápasov za 21 dní!) pritom dohrávali štýlom sobota – streda, v najväčších horúčavách dokonca v nedeľu zvládli Želiezovce a už v utorok aj Kmeťovo!

Brankár Pavol Pecho totiž dostal iba tri góly, v obrane vedľa nepriechodného Šimona Šegedu rástol Richard Laktiš, v zálohe Alexejom Pavlovom dopĺňaný Andrej Lévay permanentne šprintoval, dôležité góly dával Filip Berkeš, najviac ich strelili Oliver Bukora (17) a Andrej Klikáč (15). Neskórovali iba 4 z 18 hráčov v poli.

„Napriek tomu, aké mestá a kluby sú v štvrtej lige, sme obhájili titul spred dvoch rokov, keďže minulá sezóna bola anulovaná. Máme radosť, že hráči sa k nám pýtajú sami. Viacerí z nich u nás znovu našli chuť do futbalu. Veľmi chceli vyhrať súťaž, napriek zraneniam a krátkej regenerácii výborne zvládli dohrávky a patrí im pochvala,“ vyriekol manažér klubu Pavol Baláž.

Nevidzany z rytmu suverenity vytrhol iba júnová prehra 0:4 s béčkom FC ViOn, napokon kontumovaná 3:0, pretože Zlaté Moravce (ktoré sa odvolali) údajne postavili priveľa hráčov z ligového dorastu.

Majstrov ukuli skúsení tréneri. Na jeseň Beňadik Dvorský, ale šiel na operáciu, a tak jar odslúžil Vincent Debnár.

„Vedel som, že sú to šikovní chlapci, s ktorými sa dá pracovať. Titul sa rodil ťažšie, než ukazuje tabuľka, náročnejšie než pred dvoma rokmi. Na jar sme ani raz neboli kompletní a súťaž dohrávali so žiakmi. Napriek tomu sme sedemkrát za sebou nedostali gól, a to sa mi za 25 rokov trénovania ešte nestalo. Chalani však boli víťazné typy, nepripúšťali si, že prehrajú zápas. Mali sme skúsenosti, šťastie a suverénne najlepšieho brankára ligy Pavla Pecha. Ku koncu sa rozstrieľal Oliver Bukora, ktorý má predpoklady byť dobrým útočníkom vo vyšších súťažiach. Základom však bola súdržnosť kolektívu,“ zhodnotil Debnár.

„Vhodne sme doplnili káder, Bukora a Klikáč zlepšili útočnú silu. Brankár a obrana boli veľkou istotou. Titul je vizitkou systémovej práce klubu. Žiaci prichádzajú do dorastu výborne pripravení od trénera Petra Bajlu. Chalanom tu nič nechýba, pre rozvoj majú všetko a nemusia nič platiť, skladať sa na dresy ani autobus, a to nie je všade pravidlom. V klube navyše nie sú tlaky, nechcú od vás viac, než dokážete. Rieši sa iba futbal a nič iné,“ rozprával Dvorský.

Dorastenecká paráda pohladila dušu Milana Kramára, šéfa ŠK, ktorý podporuje futbal už 15 rokov, a to aj v ťažkých momentoch. V dedinke medzi Zlatými Moravcami a Vrábľami by bez neho nebol vonkoncom žiaden kolos so siedmimi tímami a šesťdesiatimi mládežníkmi.

Nevidzany teda majú vo vitríne zlatá v šiestej a siedmej ligy i dve v ôsmej, Moget Cup, PP Invest Cup, Pohár ACT, Pohár Moravčíka, LAMA SK Cup a čerstvo druhýkrát aj titul v IV. lige U19. Ukážte nám na svete druhú dedinku s päťsto dušami, ktorej sa vo futbale darí rovnako...