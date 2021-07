Viac ako striebro teší Ištoka niečo iné

Vo Svite súperilo osem najlepších kadetských tímov na majstrovstvách Slovenska v basketbale (U17).

9. júl 2021 o 15:00 Martin Kilian

Družstvo BK Lokomotíva Sereď sa po dvoch víťazstvách prebojovalo do finále, kde nestačilo na bratislavský Inter a získalo strieborné kovy. Medailová séria trénera Jozefa Ištoka tak pokračuje ďalej.

Výsledky Serede: Prievidza 95:65 (50:32), Kiss 20, Zlocha 17, semifinále: Svit 97:82 (55:35), Zlocha 30, Kiss 20, finále: Inter 82:103 (38:52), Kiss 26, Kapustík 12.

Poradie: 1. Inter, 2. Sereď, 3. Diawin Košice, 4. Svit, 5. Prievidza, 6. Trnava, 7. BSC Bratislava, 8. P. Bystrica.

Zo Seredčanov sa Jozef Zlocha dostal do all stars A-tímu, Tibor Kiss a Ondrej Kapustík do all stars B-tímu.

SEREĎ: Patrik Mesároš, Matúš Broškovič, Maroš Šimko, Ondrej Kapustík, Martin Bundzel, Matúš Malý, Tibor Kiss, Norbert Takács, Marek Rumpík, Jozef Zlocha, Andrej Majerník, Ladislav Novák. Tréner Jozef Ištok, vedúca družstva Marianna Grillová.

Jozef Ištok, tréner: „Týmto turnajom sme ukončili úspešnú štvorročnú intenzívnu spoluprácu s našimi kadetmi. Okrem toho, že chlapci získali jeden bronz (2020) a dvakrát striebro (2019, 2021) z majstrovstiev Slovenska, najhlavnejší je posun až piatich (!) hráčov za basketbalom a štúdiom do zahraničia. Dvaja sú stále v rokovaní, traja už majú podpísané prestupy. Výsledok družstva nás vždy určite poteší, ale prioritou nášho klubu stále ostáva všestranný rozvoj osobnosti každého jedného hráča a posun tých najtalentovanejších za lepšími podmienkami do zahraničia, pretože úplná 30-ročná devastácia športu na Slovensku momentálne naberá rozmery lavíny...“