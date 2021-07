Šalianska hádzanárska mlaď ovládla Žilinu

Z veľkého turnaja putuje do Šale jedno zlato a dve druhé miesta.

13. júl 2021 o 14:00 Jozef Sklenár

Aktívny hádzanársky klub Slovan Malá Fatra Žilina usporiadal v spolupráci so SZH, mestom Žilina a ŽSK druhý ročník hádzanárskeho turnaja žiakov Slovak Open Handball a pre prípravky Mini Open Handball.

V priebehu troch dní sa predstavilo v troch kategóriách 81 družstiev z 28 hádzanárskych klubov Slovenska, medzi ktorými nechýbali v kategórii chlapcov ani šalianski zástupcovia.

HKM Šaľa účinkoval v kategórii starších žiakov a prípravky, nový klub na hádzanárskej mape Slovenska, HŠK Legends Šaľa, obsadil kategóriu mladších žiakov a dve prípravky.

Oba kluby potvrdili svojimi výkonmi kvalitnú hráčsku základňu i tradíciu mužskej hádzanej v Šali. Nečudo, že sa vracali domov usmiati, spokojní a hlavne s medailami na krku.

Úspešná kategória najmladších

Šalianske kolektívy obsadili túto kategóriu tromi kolektívmi, keď trénerka Katarína Dubajová, bývalá reprezentantka Slovenska, postavila z HŠK Legends Šaľa staršiu a mladšiu prípravku. Jedno družstvo v hre mal aj HKM Šaľa, jeho nádeje viedol Andrej Petro, dlhoročný reprezentant SR, so svojím oddielovým kolegom, taktiež reprezentantom, Tomášom Bogárom.

Táto kategória bola dosť vyrovnaná a priniesla úspech šalianskym účastníkom. O konečnom víťazstve kolektívu HŠK Legends pri rovnosti bodov s HKM Šaľa rozhodol až vzájomný zápas, ktorý vyhrali „dubajovci“ o gól v pomere 20:19. Prvé dve miesta tak putovali zo Žiliny po Váhu do Šale.

Druhá prípravka HŠK Legends v mladšom zložení na súperov nestačila hlavne po fyzickej stránke, ale teší víťazstvo nad Dubnicou 17:4 a najmä získané skúsenosti.

Výsledky v skupinách:

HŠK Legends Šaľa A - THA Martin 28:12, Modra 19:9, Žilina A 16:10, Cífer 20:15, ŠKP Bratislava A 22:19, Dubnica 5:0 kont.

HKM Šaľa - Legends Šaľa B 21:7, ŠKP Bratislava B 20:3, MHK Martin 18:2, Malacky 20:12.

HŠK Legends Šaľa B - HKM Šaľa 7:21, Malacky 8:29, Žilina B 10:12, MHK Martin 3:15, ŠKP B 4:18.

Výsledky v play-off:

HŠK Legends Šaľa A - HKM Šaľa 20:19, Malacky 16:21, ŠKP Bratislava B 28:10, MHK Martin 26:7.

HKM Šaľa - Legends Šaľa A 19:20, THA Martin 19:8, Cífer 29:3, ŠKP Bratislava A 28:10.

HŠK Legends Šaľa B - Modra 5:13, Žilina A 5:13, Dubnica 17:4.

Poradie: 1. Legends Šaľa A 12 b, 2. HKM Šaľa 12, 3. Malacky 12, 4. THA Martin, … 12. Legends B, atď. (hralo 13 družstiev).

LEGENDA A: Dominik Papp, Adam Kováč, Ľudovít Szabo, Jakub Kuka, Dominik Kubovics, Benjamín Bilka.

LEGENDS B: Artúr Bunney, Daniel Klusa, Márton Takács, Sebastián Lencsés, Maximilián Mihalovič, Lukáš Kuka.

HKM ŠAĽA: Víťazoslav Kostka, Timmy Ján Hlavatý, Andrej Berecz, Tomáš Bicek, Dominik Sedlár, Emanuel Kollár, Rafael Száraz, Jakub Sedmák, Kristián Pohančenik, Damien Berecz.

Mladší žiaci prekvapili

O medailový zisk sa chceli pokúsiť aj mladší žiaci HŠK Legends Šaľa, ktorých vedie bývalý československý reprezentant Zoltán Bergendi. Po suverénnom víťazstve v skupine ich v nadstavbe čakali favoriti. Napokon dosiahli tri kolektívy rovnaký počet bodov a o konečnom poradí rozhodlo celkové skóre. Škoda, že nie minitabuľka zo vzájomných zápasov.

Prešovčania dokonale využili výhodu, že hrali posledný zápas s ŠKP Bratislava, svojho súpera vysoko porazili 29:8, čo im stačilo na celkové prvenstvo. Aj taký býva niekedy šport, ale napriek tomu striebro Šaľanov hreje a v silnej konkurencii je pekným úspechom novovzniknutého klubu.

Výsledky HŠK Legends Šaľa:

V skupine: HŠK Legends Šaľa – ŠKP Bratislava 22:12, HK Cífer 23:8, MHK Martin 21:4, Pezinok 27:8.

V play-off: Malacky 21:14, Prešov 14:20, THA Martin 16:9.

Poradie: 1. Prešov 8 b (99:63), 2. Legends Šaľa 8 b (96:63), 3. Malacky 8 b (87:66), 4. THA Martin, atď. (hralo 11 družstiev).

LEGENDS: Patrik Šíma, Alex Forró, Jakub Jašík, Oliver Klajman, Jakub Kuka, Tomáš Rehák, Oliver Tóth, Adam Kováč, Libor Lencsés, Jakub Sklenár, Patrik Pogran, Jakub Turányi, Michal Daniel Boháč, Jakub Kminiak.

Starší žiaci iba s jedným víťazstvom

V kategórii U14 štartovalo družstvo HKM Šaľa v konkurencii 10 družstiev. Na turnaji dosiahli jedno víťazstvá a päť prehier, čo stačilo v konečnom účtovaní na 9. miesto.

Výsledky: HKM Šaľa – HKM Martin 16:11, Trnava 9:15, Žilina 10:17, Trebišov 3:18, Pezinok 13:16, Modra 9:23.

HKM: Damián Száraz, Miroslav Prokop, Peter Hollý, Patrik Šipoš, Tomáš Páll, Ivan Bohunický, Samuel Vojtela, Matúš Ančin, Patrik Holbík, Ondrej Gužík, Stanislav Sabo, Adam Kminiak.

Šalianska mládežnícka hádzaná, či už v kategórii dievčat alebo aj u chlapcov, potvrdila v Žiline, že hádzanárske talenty sa pri Váhu naďalej rodia. Treba im len vytvoriť adekvátne podmienky, aby mohli pri kvalitnom trénerskom vedení budú napredovať. Potvrdili to aj slová Kataríny Dubajovej. „Je potešiteľné, že aj na Slovensku sa začínajú udomácňovať podobné turnaje, akým je Prague Handball Open, čo potvrdil aj vydarený víkend v Žiline. Veľmi nás teší, že sme mohli na tomto podujatí štartovať a takto úspešne obstáť, za čo patrí poďakovanie rodičom našich zverencov, ktorí nás aj v značnom počte prišli do Žiliny aj podporiť. Poďakovanie všetkým, ktorí nám pomáhajú, aj riaditeľke SPŠ v Šali–Veči Anne Keseliovej, kde nám poskytli priestory na tréningy. Iba takéto podujatia a konfrontácia so silnejšími súpermi pomôžu našim mladým k rýchlejšiemu rozvoju ich schopností,“ dodala bývalá vynikajúca hráčka a v súčasnosti aj úspešná trénerka Katarína Dubajová.