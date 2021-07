Z bývalého kina Lipa bude kultúrne centrum, výpoveď dostane aj drogéria

Priestory vyzerajú desivo. Je to také trhovisko najlacnejšieho rangu, ktoré by som hľadal skôr niekde na Balkáne ako v strede strednej Európy, povedal hlavný architekt.

10. júl 2021 o 11:45 Miriam Hojčušová

NITRA. Mesto chce z Lipy urobiť komunitné a kultúrne centrum. Viaceré prevádzky už preto dostali výpovede z nájmu, ďalšie budú nasledovať.

Budovu čaká rekonštrukcia. Skolaudovaná bola v roku 1990, do roku 2006 ju ľudia spájali s kinom. Keď prestalo premietať, pribudli v objekte rôzne prevádzky.



V kinosále bol v posledných rokoch exekučný sklad, dávali tam veci z vyprataných bytov. Sedačky sú našťastie v dobrom stave, zostanú na svojich miestach. Poslanci už schválili zámer prenajať túto sálu Produkčnej jednotke, ktorá v nej bude organizovať kultúrne podujatia.

Na štyri etapy

Po vysúťažení zhotoviteľa projektovej dokumentácie sa začne s rekonštrukciou. Informoval o tom viceprimátor Miloslav Špoták.

Objekt chcú revitalizovať na štyri etapy. V prvej spustia kinosálu a potrebné zázemie. Potom bude nasledovať prízemie vrátane odstránenia zásahov, ktoré boli robené dodatočne. Tretia etapa zahŕňa plášť a vonkajšie prostredie, v štvrtej príde na rad poschodie.

Ako sa bude na financovaní podieľať Produkčná jednotka, ktorá má záujem o prenájom kinosály, zatiaľ nie je jasné.

„Bude to vecou dohody, aj v závislosti od toho, či sa nám náhodou nepodarí získať aj iné finančné zdroje. Pokiaľ sa to podarí, tak by sme radšej išli cestou, že by celú rekonštrukciu hradilo mesto, pretože cesta započítavania výdavkov je komplikovanejšia a často potom dochádza k všelijakým hádkam,“ povedal Špoták.

Zásah do fasády

„Kino Lipa som navrhol ako objekt pre stretávanie sa ľudí, kde bude fungovať kultúra, klubové a spoločenské priestory pre všetkých. Bohužiaľ, Lipa rokmi prestala slúžiť svojmu pôvodnému účelu,“ konštatoval projektant Jozef Búri z Chrenovej, ktorého mesto zavolalo na prezentáciu svojho plánu s Lipou.

Búriho stanovisko je jednoznačné: „Vyčistiť prízemie objektu o prevádzky, ktoré nemajú s kultúrou nič spoločné a stavebnými úpravami znehodnotili dispozíciu objektu.“