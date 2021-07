Dobodal mamu, za opilstvo dostal podmienečný trest. Odvolací súd to zmenil

Čo sa stalo, to sa stalo, už sa to nevráti. Mladému človeku treba dať šancu, nie mu zničiť život, vyjadril sa na súde otec.

11. júl 2021 o 20:12 Miriam Hojčušová

NITRA. Odvolací súd poslal za mreže mladého muža, ktorý na smrť dobodal svoju 48-ročnú matku. Rozsudok je právoplatný.

Tragédia sa stala vlani koncom septembra na Klokočine, Ján mal vtedy 19 rokov. Podľa znalca bol v čase spáchania skutku nepríčetný. Okresný súd ho za opilstvo odsúdil len na podmienečný trest. Prokurátor sa odvolal.

Krajský súd zrušil prvostupňový rozsudok v časti, ktorá sa týkala trestu. Jánovi vymeral 4,5 roka vo väznici s minimálnym stupňom stráženia.

Neprimerane mierny

Ján bol v osudný deň na svadbe, kde vypil väčšie množstvo alkoholu. Okolo ôsmej večer ho otec zaviezol domov, kde bola mama.

Syn ju v stave nepríčetnosti na chodbe bytu napadol. Päťkrát ju opakovane veľkou intenzitou bodol kuchynským nožom – do hrudníka aj brucha. Žena utrpela úrazovo krvácavý šok so zlyhaním srdca a krvného obehu.

Okresný súd páchateľa v apríli odsúdil na trojročný trest odňatia slobody. Jeho výkon mu podmienečne odložil, päť rokov mal byť Ján v skúšobnej dobe. Okrem toho dostal zákaz požívať alkohol a príkaz podrobiť sa psychoterapii alebo absolvovať psychologické poradenstvo.

Prokurátor sa s takýmto verdiktom nestotožnil. Okresnému súdu v odvolaní vytkol, že nebral do úvahy výchovné pôsobenie trestu na ostatných členov spoločnosti a neprihliadol na skutočnosť, že následkom skutku bola smrť blízkej osoby – matky.

Konštatoval tiež, že nie je možné uvedenú trestnú činnosť bagatelizovať. Podmienečný trest označil za neprimerane mierny. Krajský súd mal rovnaký názor, preto trest sprísnil.

Mrzí ho, čo sa stalo

Otec obžalovaného s prvostupňovým rozsudkom súhlasil. „Obžalovaný je mladý, zamestnal sa. Čo sa stalo, to sa stalo, už sa to nevráti. Mladému človeku treba dať šancu, nie mu zničiť život,“ cituje ho odvolací súd v rozsudku.

Ján povedal, že ho veľmi mrzí, čo sa stalo, navštevuje psychologickú poradňu.

Ak by nebol v čase spáchania činu nepríčetný, jeho konanie by súd vyhodnotil ako závažný zločin vraždy, za ktorý by mu hrozilo 20 rokov až 25 rokov vo väzení, alebo aj doživotie.

Keďže Ján konal v psychotickom stave, „v ktorom nevedel rozpoznať nebezpečenstvo svojho konania a nemohol ho ovládať“, súdili ho za prečin opilstva. Tam je trestná sadzba 3 až 8 rokov.

Preskúmali výrok o treste